Factos, factos, factos – dêem-nos o raio dos factos

Precisamente porque temos à frente do terceiro partido mais votado um demagogo que incendeia opiniões para garantir aberturas de telejornal. Precisamente porque toda a gente anda receosa e de cabeça quente, é fundamental que o jornalismo mantenha a cabeça fria. E manter a cabeça fria significa isto: perceber que o trabalho de um jornalista não é endireitar o mundo; não é ajudar ao triunfo do bem sobre o mal; não é colocar molas no nariz sempre que sente cheiros desagradáveis; não é ensinar aos portugueses em quem votar – o trabalho do jornalista é apenas, e tão-só, relatar o que acontece com objectividade e rigor, baseado em factos, factos e mais factos.

