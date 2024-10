Descida de IRC

Sobre a tão falada descida de IRC, a beneficiar, previsível e inevitavelmente, as empresas de maior dimensão, entre as quais os bancos, venho manifestar a minha indignação, como segue:

É público que a banca tem tido lucros que considero "pornográficos", não necessariamente por uma boa gestão, mas pelas razões que são do conhecimento geral: a remuneração dos depósitos não acompanhou, minimamente, a subida das taxas de juro impostas ao crédito concedido. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que esse diferencial "entrou" directamente nos cofres dos bancos como "lucro"; Apesar desses lucros, os bancos continuam a despedir pessoas e a encerrar balcões, com as consequências inerentes a essas tomadas de decisão, tanto para os trabalhadores como para a população, que se vê privada desses serviços; Os bancos dão-se ao luxo de "impor" o aumento salarial à classe, 3%, passando por cima de negociações com os sindicatos do sector, enfraquecendo, assim, a capacidade reivindicativa destes; Como é possível alguém considerar que esta é uma medida que vem dar incremento à economia?

Isabel Morais, Aveiro

António Guterres e João Miguel Tavares

Senti-me indignado ao ler o artigo de opinião de João Miguel Tavares (J.M.T.) acerca da posição de António Guterres (A.G.) sobre a situação no conflito na Palestina entre o Hamas e Israel. J.M.T. chega ao ponto de dizer que Israel tem razão e é justo considerarem A.G. como persona non grata em Israel.

J.M.T. defende esta posição de Israel e do seu Governo de extrema-direita, que está cometer um genocídio em Gaza (e vamos ver no Líbano), tendo o seu primeiro-ministro um mandado de captura como criminoso de guerra, que viola há décadas o direito internacional e o direito humanitário e que ocupa território da Palestina. Como se pode defender isto? Como faz J.M.T.. E, sim, A.G. tem razão, isto não começou a 7 de Outubro de 2023, isto começou em 1948, aquando da expulsão de mais de 700.000 pessoas das suas terras e das suas casas para fundarem o Estado de Israel. Quanto à ONU, há alguns países que estão verdadeiramente interessados em desacreditar e até acabar com a ONU porque é um entrave que os obriga a cumprirem as leis internacionais.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

​O elefante invisível

O que é extraordinário na crónica de J.M.T. "António Guterres, um secretário-geral impotente e fraco", assim como nas de muitos outros cronistas e opinadores na nossa comunicação social, é falarem sobre tudo e mais alguma coisa acerca do conflito no Médio Oriente sem fazerem qualquer referência à sua principal causa, à sua causa primeira, i.e., a sufocante ocupação que o povo palestiniano sofre há 76 anos. Este é o enorme elefante na sala que muitos cronistas e comentadores teimam em não ver. Sem verdade não pode haver justiça e sem justiça não pode haver paz.

Ronald Silley, Canadá

A ONU de Guterres e de Albanese

Ao ler as declarações da senhora Francesca Albanese no jornal de ontem, percebe-se bem a declaração de persona non grata a António Guterres pelo Governo israelita. A ONU de hoje não tem nada a ver com a ONU de alguns anos atrás. Albanese fala de genocídio da população palestiniana da Faixa de Gaza. Sinceramente não percebo. Em 1979, depois da guerra dos seis dias, havia 250.000 palestinianos. Depois da saída dos israelitas em 2005, havia 1.300.000. Se isto é genocídio! Guterres sempre foi muito influenciável pelo que o rodeia, sem grandes convicções próprias.

A sua patética declaração sobre o ataque do Irão é inaceitável, dita por um secretário-geral da ONU. A organização que dirige (muito mal) está completamente inclinada para um único lado, como as declarações da senhora Albanese comprovam, e isso só contribui para piorar o conflito.

António Lamas, Montijo

"E não se pode exterminá-lo?"

Assisto impotente ao esforço quase heróico do Nuno Pacheco para acabar com este monstro, o A.O.90. Como ele, na crónica de ontem no PÚBLICO, veio-me à lembrança a longa-metragem de Jorge da Silva Melo há um bom par de anos sobre uns tantos sketches humorísticos de Karl Valentin. Vejo passar os anos e, com honrosas excepções, ninguém liga nenhuma. Se calhar esse "acordicídio" iria custar-nos dinheiro, mas custará tanto como nos vai custar a nacionalização da Efacec? Se o Nuno Pacheco se juntasse a mais uns tantos do mesmo calibre e com o mesmo objectivo, não conseguiria provocar uma vaga de fundo neste pobre país que iniciasse essa liquidação?

Será uma missão impossível? Não se poderá mesmo exterminar esse monstro? Mas, por amor da Santa, despachem-se que eu já não tenho muito tempo...

Jorge Horta, Portela