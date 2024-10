Desafios dos professores de hoje

No dia 5 do presente mês comemora-se o Dia Mundial do Professor e ao aproximar-se desta data decidi parar para refletir sobre os desafios que enfrentam os professores nos dias de hoje.

Ninguém tem dúvida que ser professor nos nossos dias é muito desafiante. Poderia fazer uma lista exaustiva dos desafios que enfrentamos diariamente, mas decidi refletir sobre alguns desses desafios.

O primeiro desafio que os professores enfrentam diariamente prende-se com a heterogeneidade das turmas, que por um lado pode contribuir para enriquecer o ensino, mas por outro acaba por dificultar o trabalho diário numa sala de aula. Os professores esforçam-se, constantemente, por dar a melhor resposta a cada uma das necessidades e especificidades dos seus alunos, contudo como cada criança é única torna-se difícil dar resposta a todos.

Para além da heterogeneidade das caraterísticas individuais dos alunos, como por exemplo a "timidez“ ou a "tagarelice“, a "insegurança“ ou excesso de "confiança“, acrescem, ainda, as dificuldades de aprendizagem e as necessidades especiais. Hoje temos muitas crianças acompanhadas pelas equipas de intervenção devido às suas especificidades, no entanto este acompanhamento muitas vezes é pontual e insuficiente para ajudar as crianças a ultrapassar as suas dificuldades. O que constitui um enorme desafio para os professores que têm estes alunos na sala.

Um dos fenómenos que temos observado em todas as escolas do país prende-se com a presença de multinacionalidades nas turmas e em consequência a multiculturalidade que a carateriza. Ora, este fenómeno requer dos professores uma enorme capacidade de adaptação e exige uma resposta que nem sempre é fácil de facultar, pois muitos professores devido à barreira linguística acabam por ter dificuldade em chegar a estes alunos e dar a melhor resposta.

Outro dos grandes desafios dos professores é conseguir motivar os seus alunos. As nossas crianças parecem, cada vez mais, estar desmotivadas para a aprendizagem. De facto, aprender requer esforço e sabemos que as crianças estão cada vez com mais dificuldade em gerir a frustração. As crianças de hoje estão habituadas a "ganhar" rapidamente nos jogos e, por essa razão todas as atividades que requerem esforço são deixadas de parte, porque a recompensa que recebem dos jogos é imediata e a recompensa pela aprendizagem de uma habilidade exige tempo, persistência e repetição constante.

Outro dos desafios que os profissionais da educação dos diferentes níveis de ensino enfrentam hoje prende-se com a "maturidade“ dos alunos. Alguns professores referem que os mais pequenos têm cada vez menos autonomia e é cada vez mais tarde que são capazes de executar tarefas simples sozinhos, como por exemplo vestir-se, comer ou atar os sapatos. Outros professores salientam a dificuldade que as crianças de hoje apresentam em manter a atenção numa tarefa por muito tempo e a resistência em realizar tarefas repetitivas, mas necessárias para a aprendizagem de um determinado conteúdo (por exemplo a aquisição da proficiência na leitura ou na escrita requer treino e repetição).

Outro dos grandes desafios que os professores enfrentam tem a ver com o excesso de burocracia. Todos os professores concordam que dispensam muito tempo diário no preenchimento de documentação e que este tempo acaba por desgastar e desperdiçar tempo útil que poderia ser canalizado para construir e preparar materiais, atividades e estratégias para aplicar com os alunos.

Sem dúvida que outro grande desafio que os profissionais da educação apontam nos nossos dias prende-se com as emoções. Felizmente, hoje a população em geral está mais sensibilizada para a importância das emoções para a nossa vida. Sabemos que nenhuma criança aprende se não estiver bem a nível emocional. Atualmente, os esforços de todos os profissionais estão canalizados para ajudar as crianças, desde tenra idade, a perceber e a saber lidar com as suas emoções.

Outro dos aspetos que fazem com que os professores se sintam desmotivados e que, infelizmente, tem afastado os mais jovens desta profissão está relacionado com a desvalorização da profissão docente. A esta desvalorização está associada a perda da autoridade docente e o desrespeito pela profissão e pelas especificidades da mesma.

No entanto, mesmo com todos estes desafios são muitos os professores do nosso país que todos os dias arranjam motivação pessoal para ir trabalhar e para acolher, ajudar e acompanhar os seus alunos com muito carinho, mostrando o seu amor à profissão.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990