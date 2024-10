Em família, com Dalí, ilustração e um prisma cheio de luz

EXPOSIÇÃO

Dalí Cybernetics

A partir de 3 de Outubro

Depois de ter passado por Lisboa, onde foi vista por 50 mil visitantes, a “viagem futurista pela mente e pela obra de Salvador Dalí”, assim dita a nota que a apresenta, está pronta a conquistar o Porto.

Desenvolvida pelo estúdio criativo Layers of Reality em parceria com a Fundação Gala-Salvador Dalí, a proposta do ateliê OCubo é, nas contas portuguesas, a primeira exposição imersiva dedicada ao pintor catalão, servindo-se de projecções de grande formato, instalações interactivas, hologramas e realidade virtual para entrar no universo “poético e onírico” do mestre do surrealismo.

Física quântica, a quarta dimensão, a geometria sagrada e a sequenciação de ADN são alguns dos conceitos que fascinavam Dalí e que aqui estão representados, na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto. Para ver de terça a domingo, das 14h às 18h, com entradas a cada meia-hora pelo valor de 14€. Entre 3 e 6 de Outubro, há bilhete único a 10€.

FESTAS

Aniversário do MAAT

4 a 6 de Outubro

Arte, música, gastronomia e moda juntam-se na Praça do Carvão para compor o evento Block Party at MAAT, um dos destaques da festa do oitavo aniversário do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, em Lisboa.

Do alinhamento gratuito fazem parte um mercado de moda, decoração e gourmet, comida de rua, instalações artísticas, performances e actuações de DJ. As festas Block Party (sexta e sábado, a partir das 20h, com bilhetes a 45€) contam com os anfitriões Groove Armada, Dot, Shugi, Pablo Fierro, Raffa Guido e Megatronic.

No programa, ao longo dos três dias, estão também visitas às exposições ali patentes — Black Ancient Futures, O Mundo Inteiro É Um Palco, Os Dias Estão Numerados ou Inverted On Us são alguns dos exemplos —, oficinas, o concerto-cortejo O Barco Vai de Saída e meditação com arte. Mais informações aqui.

Festa da Ilustração

5 de Outubro a 30 de Novembro

Uma dezena de exposições, honras a José Afonso e Sebastião da Gama e uma festa dos 10 anos desdobrada por vários espaços. É nestes traços que se apresenta a Festa da Ilustração de Setúbal que, ao tema-desafio de sempre É preciso fazer um desenho?, junta os valores da liberdade e da resistência por conta dos 50 anos de Abril.

Em destaque nesta edição está o trabalho da ilustradora portuguesa Catarina Sobral (Prémio Nacional de Ilustração em 2024), bem como o dos uruguaios ca_teter, Victoria Capdepon e Alejo Schettini, e ainda uma homenagem ao veterano João da Câmara Leme. Exposições à parte, o programa faz-se com conversas, curtas de animação, visitas guiadas, lançamentos e encontros com autores. A curadoria está nas mãos de José Teófilo Duarte.

A entrada é livre; o mapa detalhado está disponível aqui.

Foto Festa da Ilustração de Setúbal Catarina Sobral

FESTIVAIS

Al Mossassa

4 a 6 de Outubro

O festival islâmico volta a levar Marvão às raízes para homenagear Ibn Marúan, o rebelde guerreiro que, no século IX, fundou a vila alentejana.

No caldeirão desta que também é conhecida como a Festa da Fundação entram recriações históricas, música, dança, artes circenses, artesanato, jogos medievais, serpentes, cetraria e cenas da época como cavaleiros em duelos de espadas ou acampamentos militares. Isto sem esquecer o Mercado das Três Culturas – onde tabernas, dezenas de bancas e o trabalho ao vivo de artesãos convivem com os legados islâmico, judaico e cristão – e o espectáculo Ali Hassan e a Cisterna Oculta. Paralelamente, e até 14 de Outubro, decorre a Feira do Livro na Casa da Cultura.

As portas de Al Mossassa estão abertas sexta, das 17h às 24h; sábado, das 10h às 24h; e domingo, das 10h às 20h, com entradas a 2€ (gratuitas para crianças até aos 12 anos).

Prisma/Art Light Tech

2 a 5 de Outubro

Videomapping, murais e instalações são a matéria-prima deste roteiro artístico que enche a cidade de Aveiro com luzes, cores e sombras, entrando num diálogo imersivo com o público.

A ideia é dar uma nova vida ao património tendo, nesta edição, o Corpo a Corpo como fio condutor — sendo cada vez mais uma forma de expressão individual, “na era das tatuagens, dos piercings, dos avatares e da realidade virtual”, o corpo apresenta-se como “uma tela onde se inscrevem ou projectam histórias, gerando uma multiplicação de narrativas que rompe com a linearidade do passado”, salientam na carta de intenções.

É nesta sobreposição de vidas, ciclos e perspectivas que podemos ver, por exemplo, o vendaval de partículas do Nemo Observatorium, os estratos de um território de luz, uma revelação imersiva de cinema, uma escultura sonora ao ritmo da respiração mecânica, as vozes de Cacophonic Choir, o bailado de Hulahoop, a corrida iluminada For Peace!, uma instalação de banheiras e o Workshop das Libelinhas. Mapa completo em prisma.aveiro.pt.

Foto For Peace!, instalação de Sedemminut DR

27.º Marionetas na Cidade

1 a 6 de Outubro

Numa tradição com 27 anos, Alcobaça é tomada pelas marionetas. Em salas convencionais ou pelas praças da cidade, as pequenas personagens dão corpo ao programa desenhado pela organizadora S.A. Marionetas, com o apoio do município, e alinhado entre uma dúzia de espectáculos de 11 companhias, nacionais e internacionais, mas também duas exposições temáticas e duas oficinas de construção orientadas por Rui Sousa.

O cartaz detalhado pode ser consultado aqui. Grátis a 7,50€.

Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza

3 a 6 de Outubro

Em Sagres (Vila do Bispo), a ideia é pôr todos a olhar para o passarinho (e não só).

Passeios, caminhadas, palestras, anilhagem de aves, minicursos, fotografia e desafios para os mais novos são alguns dos pontos no mapa da 15.ª edição do Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza, que convida a descobrir um Algarve que “é muito mais do que praia”. Mais informações em www.birdwatchingsagres.com.

Lagoa Magic Fest

3 a 5 de Outubro

Na cartola da quarta edição do festival internacional de magia estão sete mágicos premiados: Paulo Cabrita, Ricardo Pimenta, Lanydrack & Faty (Portugal), Naife e Los Taps (Espanha) e Roman Burenkov (Rússia).

São convidados a espalhar a sua arte por Lagoa, do Jardim de Estômbar ao Largo da Che Lagoense no Parchal, passando pelo Largo António Joaquim Júdice na Mexilhoeira da Carregação, pelos largos do Carvoeiro, Ferragudo e Porches, pelo Jardim 5 de Outubro e pelo Mercado de Lagoa. A cortina fecha-se no Auditório Carlos do Carmo, onde terá lugar a Grande Gala (dia 5, às 21h). Grátis a 10€.

TEATRO

Exercícios de Ser Criança e Outros Aprendimentos

5 e 6 de Outubro

Inspirada na poesia do brasileiro Manoel de Barros, a criação do Teatrão resulta do trabalho conjunto com alunos de uma Escola Básica de Coimbra.

Apresentada como uma “oficina em que os mais novos inventam palavras e articulam a linguagem com a observação do mundo”, a peça propõe-se a ultrapassar “os limites do real e o imaginário, desafiando as concepções comuns do valioso, belo e útil” e recorrendo a palavras como “desimportâncias, despropósitos ou desheróis” para “olhar o mundo com a esperança da construção de futuros melhores”, refere a nota de imprensa. A interpretá-la estão Eva Tiago e João Santos.

Para ver no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado (às 16h) e domingo (às 11h), com bilhetes a 10€. M/6

Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ/FITAIJ)

2 a 6 de Outubro

A 19.ª edição do festival que faz das artes de rua o eixo temático assenta arraiais em Santarém com um programa recheado (detalhado aqui), desenhado por artistas de Portugal, Austrália, Colômbia, Espanha, México e Uruguai.

ImprovisArte de El Nopalito, A Boa Sentença do Sultão da Alma d’Arame, A Princesa e o Sapo da Grow Up, Cucko In Love de Francis Quirós e The Fire Ninja de Chris Blaze são alguns dos momentos no alinhamento. Aos espectáculos, juntam-se sessões de cinema, oficinas, encontros em escolas, flash mobs e a instalação de arte urbana Sementes Luminosas. Grátis a 4€.