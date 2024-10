Eminem vai ser avô. Rapper revelou notícia em nova canção

Eminem enquanto avô não é o papel mais óbvio de se imaginar, mas o rapper anunciou nesta quinta-feira que a filha, Hailie Jade, vai ser mãe. A novidade foi partilhada no clipe da nova canção, Temporary, dedicada à filha de 28 anos, onde se vê Hailie a surpreender o pai com uma camisola que tem estampado “Grandpa1” (avô, em português), acompanhada de uma fotografia da ecografia, que surpreendeu visivelmente o artista.

Pouco depois, a influencer confirmou a gravidez através de uma publicação no Instagram com uma fotografia a abraçar o marido, Evan McClintock. “Mom & dad est. 2025” (Pai e mãe, em português), escreveu na legenda da imagem. O casal conheceu-se em 2016, quando ambos estudavam na Michigan State University.

O vídeo de Temporary é feito a partir de pequenos clipes da vida de Eminem e Hailie ao longo dos anos, incluindo imagens do casamento da influencer em Maio deste ano. Nas filmagens do casamento, Eminem parece não ter consiguido conter as lágrimas quando viu a filha pela primeira vez no vestido de noiva. Noutro momento, é possível ver o rapper de 51 anos a acompanhá-la até ao altar ou a dançar com a noiva.

Temporary, do álbum The Death Of Slim Shady, é um dueto com Skylar Grey, dedicado à filha, que escreve como uma espécie de despedida para que Hailie Jade ouça quando ele “já não estiver cá”. “Escrevi-te esta canção, Para te ajudar a lidar com a vida agora que me fui embora... Querida, sê forte, eu sei que fui a tua rocha, E ainda sou”, canta, confessando que esta é “a coisa mais difícil que já escreveu”. E pede-lhe: “Vais esquecer-me e seguir em frente, podes tocar-me em repeat numa canção. Mas não te atrevas a derramar uma lágrima.”

Hailie Jade é a única filha biológica de Eminem com a ex-mulher Kim Scott, com quem foi casado por duas ocasiões, entre 1999 e 2001 e durante quatro meses em 2006. Os dois conheceram-se em 1988, quando eram adolescentes, e foram pais de Hailie em 1995, quando o rapper tinha apenas 23 anos. Eminem tem ainda dois filhos adoptivos: Alaina Scott, sobrinha biológica de Kim, e Stevie Laine Scot, fruto do relacionamento de Kim Scott com Eric Hartter, com quem namorou entre os dois casamentos com o artista.

Eminem, cujo nome verdadeiro é Marshall Mathers, tornou-se conhecido em 1999 com o single My name. O novo álbum, lançado em Julho, alcançou na primeira semana a liderança do top Billboard 2000 com os singles Houdini e Tobey.