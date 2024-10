Bruce Springsteen apoia Kamala Harris por “uma nação grandiosa e unida”

The Boss não só expressou a sua intenção de voto, como explicou que um dos motivos é o facto de Harris e Walz quererem “beneficiar todos e não apenas os poucos que”, como ele, “estão no topo”.

O cantor e compositor norte-americano Bruce Springsteen decidiu responder à pergunta de “amigos, fãs e imprensa” sobre em quem vai votar nas presidenciais de Novembro: “Estou a apoiar Kamala Harris para Presidente e Tim Waltz para vice-presidente e a opor-me a Donald Trump e J.D. Vance”, declarou, ressalvando que as suas opiniões “não são mais nem menos importantes do que as de qualquer um dos [seus] concidadãos”.

No entanto, o músico, que ficou conhecido por The Boss, dedica alguns minutos a explicar as razões que o levaram a decidir o seu voto, que descreve como “um dos bens mais preciosos”, começando por constatar que, “talvez desde a Guerra Civil, este grande país não se tenha sentido tão política, espiritual e emocionalmente dividido como neste momento”. E, por esse motivo, faz a sua avaliação: “Os valores comuns, as histórias partilhadas que fazem de nós uma nação grandiosa e unida estão à espera de serem redescobertos e recontados mais uma vez”, algo que imagina que só poderá ser feito com “tempo, trabalho árduo, inteligência, fé e mulheres e homens com o bem nacional a guiar os seus corações”.

Com esta visão, Springsteen não tem dúvidas de que “Kamala Harris e Tim Waltz estão empenhados numa visão do país que respeita e inclui toda a gente, independentemente da classe [social], religião, raça, ponto de vista político ou identidade sexual”. Além do mais, os dois “querem fazer crescer a nossa economia de uma forma que beneficie todos e não apenas os poucos que, como eu, estão no topo”, observa.

Donald Trump é “o candidato a Presidente mais perigoso da minha vida”, refere, apontando o dedo ao “seu desdém pela santidade da Constituição, pela santidade da democracia, pela santidade do Estado de direito e pela santidade da transferência pacífica de poder” — algo que, defende, “deveria desqualificá-lo para sempre para o cargo de Presidente”, acrescentando que “ele não compreende o significado deste país, da sua história ou do que significa ser profundamente americano”.

Bruce Springsteen junta-se a uma longa lista de pessoas ligadas ao mundo das artes que escolheram apoiar publicamente Kamala Harris, desde que a vice-presidente substituiu Joe Biden na luta pelo lugar na Casa Branca. Entre os nomes mais sonantes estão Taylor Swift, George Clooney, Oprah, Meryl Streep, Julia Roberts ou Chris Rock.

Apesar do apoio de muitas celebridades, as sondagens mostram os dois candidatos muito próximos e com uma diferença dentro da margem de erro, sendo imprevisível o resultado das eleições de 5 de Novembro.