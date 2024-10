Alessandra Montagne: de criança da roça ao Louvre e à cozinha do Cícero Bistrot

Quando a mãe, vinda de França, apareceu na roça onde onze anos antes deixara Alessandra, então com oito dias de vida, entregue aos avós, a menina correu a esconder-se. “Mexeu assim com toda a minha vida”, recorda, as lágrimas a formarem-se nos olhos. “O contraste entre eu e a minha mãe foi muito grande. Ela morava em França, estava casada com um francês e foi quando a vi que me dei conta da minha condição de criança da roça, suja de poeira, de pé no chão. Naquele dia, pela primeira vez, senti vergonha de mim.”

