Aldeia de Folgosinho dá a conhecer os Sabores da Montanha no Outono

A Festa Sabores da Montanha vai celebrar os aromas do Outono na aldeia de Folgosinho, no município de Gouveia, de 1 a 3 de Novembro. Durante os três dias estão previstas várias actividades ligadas à gastronomia, como a realização de um magusto comunitário, cozinha ao vivo, concurso de doces à base de castanha e oficinas gastronómicas, além de animação musical, com vários espectáculos e animação de rua.

A caça também marcará presença na programação, com uma montaria ao javali no dia 2. "Esta actividade cinegética permite, além do convívio entre caçadores, proceder à correcção de densidade populacional da espécie, de modo a acautelar a saúde pública e evitar os avultados estragos provocados pelos javalis no sector agrícola", sublinha a autarquia de Gouveia em comunicado.

O objectivo da iniciativa é "valorizar a gastronomia desta Aldeia de Montanha neste período de Outono", acrescenta o vereador da Câmara Municipal de Gouveia José Nuno Santos em declarações à agência Lusa. "Não só a castanha, como as compotas, a caça, os frutos de Outono e pratos confeccionados com estes produtos."

Além de um meio de divulgação dos produtos endógenos do território, o evento pretende ainda ser um dínamo de atracção de visitantes a Folgosinho, e valorizar não só "a tradição gastronómica" como a própria aldeia, salienta o vereador, sublinhado a importância do "envolvimento da comunidade", responsável também pela criação dos conteúdos do evento.

Segundo José Nuno Santos, a Feira Sabores da Montanha é uma organização da Junta de Freguesia de Folgosinho, que conta com a parceria do município de Gouveia e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM), além das colectividades e associações da freguesia.