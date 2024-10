Passes, transportes, mobilidade eléctrica: “Há mais vida para além do Orçamento”

Num Conselho de Ministros (CM) realizado no Entroncamento, o Governo de Luís Montenegro aprovou esta quinta-feira um conjunto de medidas orientadas para a mobilidade verde e para a transição energética. “Há mais vida para além do Orçamento”, afirmou o primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu ao CM temático, garantindo que as medidas aprovadas pelo Governo são “estratégicas e estruturais” e terão “impacto muito grande na vida do país nos próximos anos”.

O Pacote Mobilidade Verde, apresentado pelo ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz, inclui “13 medidas para a melhoria da mobilidade de passageiros e mercadorias”, incluindo a criação do passe ferroviário, que irá entrar em vigor a 21 de Outubro e que se estima que possa abranger cerca de 29,9 milhões de passageiros. A medida, que será compensada à CP por via de um contrato de serviço público, deverá custar 18,9 milhões de euros por ano e inclui o serviço Intercidades (2.ª classe, com reserva), o serviço regional, o serviço inter-regional e os serviços urbanos de Coimbra, Lisboa e Porto fora da área abrangida por passes intermodais metropolitanos.

O Governo também decidiu mais que duplicar a cobertura social e geográfica do Passe Social +, que passará a abranger cerca de 100 mil pessoas e terá um custo de 17 milhões de euros por ano. Com a nova designação de Circula PT, este título de transportes atribui descontos a beneficiários do Complemento Solidário para Idosos e Rendimento Social de Inserção, bem como a Reformados, Pensionistas, Desempregados e Agregados Familiares com rendimentos médio mensal até 1,2 vezes o IAS. Também abrangerá desempregados de longa duração e Cidadãos c/ grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

O Governo irá ainda gastar mais 40 milhões de euros por ano para alargar o passe jovem gratuito a todos os jovens até aos 23 anos de idade, independentemente de estarem ou não a estudar.

Outra das medidas contempla a atribuição de um apoio de três milhões de euros para Municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa e Porto fazerem os seus planos de mobilidade urbana sustentável e, para melhorar a experiência de utilização do transporte público, irá investir 2,7 milhões de euros na interoperabilidade e modernização das plataformas de bilhética dos diferentes operadores de transportes.

Para um fundo para o serviço público de transportes serão transferidos dez milhões de euros com o objectivo de apoiar medidas de descarbonização, digitalização e uso da Inteligência artificial, informação e comunicação ao passageiro e promoção da mobilidade verde.

A mobilidade eléctrica é outra das vertentes contempladas no novo pacote. O Governo irá reservar um valor de 20 milhões de euros para a aquisição de veículos de emissões nulas, sejam automóveis ligeiros de passageiros ou bicicletas eléctricas (mas também convencionais), motociclos e dispositivos de mobilidade ou mesmo baterias. No caso dos ligeiros de passageiros, a comparticipação será de 4000 euros por veículo até aos 38.500 euros (majorados para 5000 euros por veículo, caso de trate de uma instituição particular de solidariedade social). O apoio obriga ao abate do ligeiro de passageiros actual.

Será ainda criada uma linha de apoio de três milhões de euros para acelerar a construção de ciclovias e para reforçar o apoio à aquisição de bicicletas e sistemas de estacionamento de bicicletas pela administração pública.

No sector das mercadorias, o Governo prevê um investimento de 55 milhões de euros. Cerca de 45 milhões destinam-se a apoios de 9 milhões de euros/ano entre 2024 e 2028 aos operadores ferroviários nacionais de mercadorias, com base nos custos externos evitados. Segundo a apresentação divulgada esta quinta-feira, o apoio será atribuído com base no volume de toneladas/km transportadas e será gerido e financiado pelo IMT (as candidaturas abrem a 1 de Outubro).

No apoio à aquisição de veículos de emissões nulas no sector da logística, o Governo prevê gastar três milhões de euros. A medida abarca apoios de seis mil euros por cada veículo ligeiro de mercadorias, num total de 1,2 milhões (mais 33% face a 2023). Previstos estão também apoios de 1500 euros por bicicleta eléctrica e mil euros por bicicletas convencionais, num total de 300 mil euros.

O pacote prevê ainda apoios de 2,5 milhões de euros para aquisição de tacógrafos digitais de segunda geração no transporte rodoviário mercadorias e mais dois milhões de euros de apoio aos municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas para projectos de logística.