Governo compromete-se a investir mais de 500 milhões por ano em habitação, acima do exigido pelo PS

A construção das 59 mil casas até 2030 para fazer aumentar o parque público habitacional, medida já anunciada no mês passado, vai levar o Estado a investir mais de 500 milhões de euros por ano. Este é um valor que fica acima daquele que, entre outras imposições, é exigido pelo Partido Socialista (PS) para viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano, razão pela qual o Governo considera que, pelo menos nesta área, estão reunidas as condições para que haja acordo com os socialistas.

