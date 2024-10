Treinadora Mariana Cabral rescinde e deixa equipa feminina do Sporting

Mariana Cabral já não é treinadora da equipa sénior feminina de futebol do Sporting. Nesta sexta-feira, o clube anunciou, em comunicado, que chegou a acordo com a técnica para a rescisão do contrato e que será o adjunto João Mateus a comandar as "leoas" na próxima jornada da Liga.

"O Sporting agradece o trabalho desenvolvido por Mariana Cabral ao serviço do emblema leonino. A constituição da nova equipa técnica será apresentada oportunamente", pode ler-se no documento.

Nove jogos depois do início da temporada, os "leões" optaram por uma mudança na equipa técnica. O Sporting começou por conquistar a Supertaça, batendo o Benfica na final, por 2-1, e conseguiu um ciclo de seis triunfos consecutivos, antes de iniciar uma fase menos positiva.

Nos últimos três jogos, porém, três derrotas seguidas abalaram a confiança, sendo que duas aconteceram na Liga dos Campeões, diante do Real Madrid (1-2 e 3-1), e a mais recente no derby da 4.ª jornada da Liga, frente ao Benfica (0-2).

Face a este cenário, Mariana Cabral, de 37 anos, acaba por deixar o clube que representava desde 2016, então na equipa de Sub19, tendo orientado a formação sénior desde a época 2021-22. Ao longo deste trajecto, conquistou duas Supertaças e uma Taça de Portugal com a formação principal.

O Sporting regressa à competição já no sábado, frente ao Torreense, pelas 15 horas, contando com o até agora treinador-adjunto João Mateus para orientar a equipa provisoriamente.