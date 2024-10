Liga das Nações: guarda-redes Ricardo Velho chamado à selecção

O seleccionador Roberto Martínez divulgou nesta sexta-feira os convocados de Portugal para os duelos com Polónia e Escócia, ambos fora de portas e a contar para a Liga das Nações de futebol, com duas grandes novidades: Samuel Costa, médio que já tem passado nas selecções jovens, e Ricardo Velho, guarda-redes do Farense.

O Farense é nesta altura o último classificado da Liga e Ricardo Velho, de 26 anos, tem sido uma das figuras de destaque do campeonato. Poucos dias depois de ter renovado contrato com os algarvios até 2028, foi chamado pela primeira vez à selecção A, uma decisão que Roberto Martínez explica com as performances do guarda-redes minhoto.

"É um exemplo de que o trabalho, a dedicação, o esforço podem levar qualquer jogador à selecção. Sonhar faz parte. O Ricardo está consistentemente a jogar a um muito bom nível na Liga e merece estar na convocatória", adianta o seleccionador, detendo-se depois sobre a chamada de Samuel Costa.

"O Samu tem uma história com as selecções de formação. Acompanhei-o nas selecções de Sub21, esteve na final dos Sub19 e tem um perfil muito interessante, que nós não temos. Com muita energia, dinâmico, tacticamente inteligente. E depois tem pé esquerdo. Não temos no meio-campo um jogador que pode dar equilíbrio e com pé esquerdo. Jogou jogos importantes e merece a oportunidade".

Samuel Costa começou no Beira-Mar e concluiu o processo de formação no Sp. Braga, antes de se transferir para o Almería, em 2020. Primeiro por empréstimo, depois de forma definitiva. Impôs-se rapidamente na equipa e em 2023 foi contratado pelo Maiorca, em cujo meio-campo ocupa também uma posição de relevo (39 jogos na época passada e titular indiscutível na actual).

Ao convocar um grupo de 26 jogadores, Roberto Martínez pretende ter mais flexibilidade para preparar os jogos na Polónia, no dia 12 de Outubro, em Varsóvia, e três dias depois frente à Escócia, em Glasgow. Uma janela curta de intervalo, que exigirá uma utilização criteriosa dos jogadores num momento da época em que não atingiram ainda a plenitude do rendimento.

De fora desta lista, para além de Geovany Quenda e Tiago Santos ficaram Pedro Gonçalves (lesionado) e o guarda-redes José Sá, que perdeu protagonismo no Wolverhampton. Em sentido oposto, regressaram às escolhas o lateral João Cancelo, o médio Otávio e o extremo Francisco Conceição.

O seleccionador nacional sublinhou, de resto, a importância de alargar o espectro das escolhas, considerando a Liga das Nações um palco adequado para essas etapas de observação. Nesse sentido, revelou que, pelo rendimento que têm tido, há outros jogadores "à porta da selecção", como são os casos de Gedson Fernandes, Florentino, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança ou Tomás Händel, cujo percurso tem acompanhado com interesse.