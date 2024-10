Clubes unem-se e adiam o arranque da Liga de basquetebol

A Liga portuguesa de basquetebol 2024-25 deveria arrancar nesta sexta-feira, com um FC Porto-CD Póvoa, mas a jornada inaugural acabou por ser adiada na íntegra. Tudo porque os clubes tomaram uma posição de força e recusaram ir a jogo, alegando problemas recorrentes na inscrição de atletas estrangeiros.

"Informam os clubes que decidiram, por unanimidade, não comparecer nos seis jogos da primeira jornada da Liga Betclic Masculina 24/25, tendo a Federação Portuguesa de Basquetebol (“FPB”) aceitado reagendar tais jogos para datas a acordar", informam, através de um comunicado conjunto, acrescentando ter-se tratado de uma decisão "de último recurso".

Em causa estão as novas regras aplicadas pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA). Apesar do protocolo firmado com as cinco principais federações de modalidades de pavilhão para agilizar a concessão de autorização de residência a atletas estrangeiros, o problema tem-se avolumado e há muitos clubes que ainda não conseguiram inscrever jogadores.

"O contexto próprio do basquetebol (com a grande maioria dos jogadores estrangeiros a ser proveniente de um país – Estados Unidos da América – cuja emissão dos documentos necessários é extremamente morosa), bem como inúmeras dificuldades de índole prática sentidas pelos clubes no tratamento dado pela AIMA aos vários processos submetidos (...) conduziram a que os clubes estejam, no arranque do campeonato, em situações muito díspares no que concerne aos atletas estrangeiros com autorização para competir. Atletas estrangeiros esses, nalguns casos, há várias semanas em Portugal e, como tal, na folha salarial dos clubes", apontam.

Nesse sentido, mesmo os clubes que têm os processos de integração de reforços praticamente resolvidos rejeitaram jogar numa situação de vantagem sobre os adversários e, assim, foi decidido o adiamento da 1.ª jornada, com a concordância da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Com a expectativa de que "a situação seja resolvida nos próximos dias", a perspectiva é a de levar a cabo a 2.ª jornada da data prevista, no fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro.