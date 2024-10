Yosune continua a dar forma a Madre Tierra, agora com Lámpara (mi deseo)

O novo EP da cantautora venezuelana Yosune já tem data de lançamento, a primeira quinzena de Novembro, e a partir desta sexta-feira tem mais um tema publicado: Lámpara (mi deseo), que agora se estreia em single e videoclipe, sucede a Ser (o primeiro, revelado em Abril) e integrarão ambos EP Madre Tierra, o primeiro gravado em Portugal, onde vive há sete anos. Se o tema anterior, Ser, era apresentado como uma “conversa entre a alma e o corpo, um hino de auto-aceitação em todas as suas vertentes”, Lámpara (mi deseo), dizem-nos agora, “fala-nos de perda, saudade e de um distante e doloroso afastamento. Mas também de um amanhã que pode e deve ser harmonioso, da esperança e do reencontro”. Ou ainda: “Um retrato da experiência humana” e “a procura de um caminho que nos leve a aprofundar a percepção e conexão positiva entre todos nós, através da beleza das palavras e das emoções desta arrebatadora canção”. O videoclipe, com realização de Marcello Freire, e foi gravado em Cabanas, Monte Córdova, Santo Tirso. Quanto ao EP Madre Tierra, produzido por Quico Serrano, anuncia-se portador de “histórias de carácter social e de protesto, inspiradas na música hispano-americana, na canção de autor e na música urbana”, mas também, como promete a cantora, “uma celebração da vida e da nossa breve passagem por este planeta, um elogio ao solo que nos sustenta a todos, um apelo à nossa natureza feminina divina e, uma homenagem à mãe que tudo dá e nada pede em troca.”

Yosune começou aos 7 anos a tocar cuatro, um cordofone venezuelano, cantando canções populares do seu país. Em 2011, rumou ao Brasil, por ter ganho uma bolsa de estudos em São Paulo. Ali estudou música brasileira (na EMESP) e lançou o seu primeiro álbum, Yoyo Borobia, (2016) produzido por Dj Deeplick “com a participação de grandes músicos brasileiros e cubanos” e misturando “sonoridades latino-americanas, brasileiras e orientais”. Nesse período, andou em digressão por 35 cidades de 10 países, de 2015 a 2017, entre a América (Uruguai, Argentina, Brasil, Chile) e a Europa (Espanha, Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, Alemanha e Luxemburgo). A viver em Portugal desde 2017, Yosune tem quatro encontros marcados nas lojas Fnac, sempre às 17h, a começar pela do Norte-Shopping (23 de Novembro), seguindo-se a do Gaia-Shopping (1 de Dezembro), a de Aveiro (7 de Dezembro) e a de Braga (8 de Dezembro).