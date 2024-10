Chega no Outono, mas é uma Flor de Verão para a futura Sala de Espera dos Biloba

O projecto, criado em Lisboa por Francisco Nogueira, já tem cinco anos. Chama-se Biloba é um quinteto composto por Nazaré da Silva (voz e teclas), Simão Bárcia e Diogo Lourenço (guitarras), Miguel Fernández (bateria) e Francisco Nogueira (baixo, voz e autor das letras). Em Dezembro de 2021 deram-se a conhecer com um single, Tabuada, ao qual se seguiu, em Abril de 2022, Bulles de savon, que, junto com o primeiro, viriam depois a integrar o EP de estreia da banda, Biloba, publicado em Junho de 2022. Enquanto isto, os Biloba iam mostrando o que valia o seu trabalho nalguns festivais, como o Emergente, o Sintra Con-cê e o Termómetro. Integraram a colectânea de 2022 dos Novos Talentos Fnac e, no ano anterior, receberam o prémio de “Melhor Projecto Musical 2021” atribuído pela Restart Creative Education.

Agora, ainda que já estejamos no Outono, estreiam Flor de Verão, primeiro tema daquele que será o seu álbum de estreia, Sala de Espera. É, dizem no comunicado que acompanha este lançamento, “uma canção que nasceu de forma intuitiva, quase como se já estivesse escrita, esperando o momento certo para ganhar forma”. “Com pensamentos soltos, a canção explora como a busca pessoal se transforma no encontro com o outro e o que existe no espaço entre essas duas jornadas”, acrescentam. Francisco Nogueira, autor da canção (letra e música), citado no referido texto, explica que “há uma dicotomia constante na música: uma melodia longa, seguida por uma resposta instrumental, versos de reflexão pessimista que desaguam num refrão carregado de esperança”. O videoclipe foi realizado por Nicolas Bouchez.