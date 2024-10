Primeiro Salão do Livro Antigo de Coimbra quer reanimar a bibliofilia

Promovido pela Divisão de Bibliotecas da Câmara Municipal de Coimbra, o I Salão do Livro Antigo, com curadoria do livreiro Miguel Carvalho, abriu esta sexta-feira na Casa da Cultura coimbrã, na Rua Pedro Monteiro, e prolonga-se durante o fim-de-semana, com a presença de nove livrarias e um programa paralelo que terá como convidados um conjunto de bibliófilos que se destacaram em diferentes áreas, do físico e ensaísta Carlos Fiolhais ao recém-nomeado comissário das comemorações dos 500 anos de Camões, José Augusto Bernardes, e do jornalista António Valdemar a José Pacheco Pereira, comentador político e criador do arquivo Ephemera.

