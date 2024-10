Franz Kafka orou pela perfeição

São breves as notas deixadas no diário de Max Brod (1884-1968) sobre os seus dias com Franz Kafka. A 12 de Setembro de 1917, Brod visitou-o no sanatório na aldeia de Zürau, perto de Saaz. A doença pulmonar de que sofria começava a dar os primeiros sinais de gravidade. No regresso, Brod deixou estas palavras: “Despedida de Kafka. Magoa-me. Há anos que não ficava tanto tempo sem ele. Ele é de opinião que agora não se pode casar com F., por causa da doença. Carta aflita dela, embora ela ainda não saiba de nada. Dois empregados da loja vêm com um carrinho de mão buscar as suas malas. Ele diz: 'Vêm buscar o caixão.'”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt