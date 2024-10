Fim-de-semana na TV: De Niro, uma coreografia kafkiana e tensão na cozinha

CINEMA

A Vida Deste Rapaz

TVCine Edition, sábado, 20h

Adaptação de um romance autobiográfico de Tobias Wolff, baseado nas suas experiências na adolescência, nas cidades de Seattle e Concrete, nos anos 1950.

Toby (Leonardo DiCaprio) é um rapaz que se muda para Seattle com Caroline (Ellen Barkin), a mãe recém-divorciada. Sem apoio financeiro do ex-marido e com receio de que Toby se torne um delinquente, Caroline pensa encontrar a solução para os seus problemas quando conhece Dwight (Robert De Niro). Decide ir viver com ele e com os seus filhos na opressiva cidade de Concrete. Dwight acaba por se revelar um homem horrível e cruel.

A Vida Deste Rapaz abre um ciclo dedicado a De Niro, que prossegue com O Caçador, logo a seguir, e, nos próximos sábados, com O Rei da Comédia, Joker (dia 12), Brasil: O Outro Lado do Sonho, Era Uma Vez na América (dia 19), Na Lista Negra e Heat - Cidade sob Pressão (dia 26).

A Metamorfose dos Pássaros

RTP2, sábado, 23h36

Beatriz e Henrique casaram-se no dia em que ela fez 21 anos. Como oficial de marinha, Henrique passava largas temporadas no mar. Em terra, Beatriz, cuidou dos seis filhos. Jacinto, o filho mais velho que sonhava poder ser pássaro, é pai da realizadora Catarina Vasconcelos. Um dia, subitamente, Beatriz morre, e Catarina e o pai encontram-se na perda da mãe.

Catarina Vasconcelos estreou-se na longa-metragem com este muito aclamado (e premiado) híbrido de documentário e ficção, baseado na história da sua própria família – em particular, a avó paterna, que nunca chegou a conhecer, e a mãe.

Respect

AXN Movies, sábado, 00h40

Escrito por Tracey Scott Wilson e realizado pelo estreante Liesl Tommy, Respect é um biopic sobre Aretha Franklin (1942-2018). Compositora, pianista, produtora e dona de uma voz inigualável, definiu a música soul. Tornou-se também um símbolo da luta afro-americana pelos direitos civis e da emancipação feminina.

Na sua pele surge a actriz Jennifer Hudson, escolhida pela própria Aretha. Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige também fazem parte do elenco.

Os 33

Hollywood, domingo, 21h30

A mexicana Patricia Riggen é a realizadora desta adaptação do livro Na Escuridão, em que Hector Tobar narra a história real de sobrevivência dos 33 mineiros que, a 5 de Agosto de 2010, ficaram aprisionados por um desabamento na mina de San José, no Chile. Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin e Juan Pablo Raba fazem parte do elenco.

O Corvo Branco

RTP1, domingo, 1h02

Realizado por Ralph Fiennes e protagonizado por Oleg Ivenko, é um biopic do bailarino soviético Rudolf Nureyev, que transformou o papel da figura masculina na dança. Actuou nos maiores palcos do mundo, com bailarinas como Margot Fonteyn, Eva Evdokimova ou Veronica Tennant, e dirigiu a prestigiada escola Ballet da Ópera de Paris. Morreu a 6 de Janeiro de 1993, em França, vítima de sida.

DOCUMENTÁRIOS

A Odisseia da Vieira

RTP2, sábado, 19h06

Laurent Chauvaud, do Centro Nacional de Investigação Científica de França, estuda a vieira há três décadas. É com ele que partimos à descoberta, neste documentário de Laurence Monroe, do potencial do bivalve enquanto “embaixador privilegiado da causa ecológica”, tendo em conta que encapsula indicadores precisos sobre as alterações nos oceanos.

Vozes Protectoras da Terra

Odisseia, sábado, 20h12

O Brasil é a primeira paragem da série que retrata pessoas exemplares no respeito que nutrem pela natureza e na relação simbiótica que estabelecem com animais, plantas e os elementos. O segundo episódio, sobre Moçambique e a Índia, passa logo a seguir. Para a semana, há visita ao Peru e à Galiza; na seguinte, Sudão do Sul e Mongólia; Islândia e Indonésia; Etiópia e Madagáscar.

DANÇA

Kafka: O Processo

RTP2, sábado, 22h01

A insanidade burocrática em que Kafka mergulhou o protagonista d’O Processo (1925) ganha corpo nesta abordagem do coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, levada à cena com o Ballet Nacional Checo, sob a direcção artística de Filip Barankiewicz. A gravação foi realizada em Praga, a 26 de Fevereiro de 2022.

Foto Kafka: O Processo DR

MÚSICA

Em Casa d’Amália Especial

RTP1, domingo, 17h

Directo. No dia em que se contam 25 anos da morte de Amália, Jorge Fernando, Raquel Tavares, Mário Pacheco, FF, Lenita Gentil, José Carlos Malato, André Dias, Flávia Pereira, Tomás Marques e Marta Alves juntam-se a José Gonçalez numa edição especial de homenagem à grande senhora do fado. O cenário é a Herdade Amália, no Brejão (Odemira), onde ela tantas vezes parou para descansar das viagens e para se refugiar das atenções.

Jakub Jozef Orlinski: Facce d’Amore

RTP2, domingo, 23h44

Jakub Józef Orlinski não é “só” um grande contratenor polaco. É uma estrela do mundo da música barroca e uma espécie de pop star da ópera (além de b-boy numa carreira paralela). Em 2019, lançou o disco Facce d'Amore com o agrupamento italiano Il Pomo d’Oro, especialista em interpretações em instrumentos de época. A digressão levou-os, por exemplo, ao Teatro do Capitólio de Toulouse (França), onde foi gravado, em Julho de 2021, o concerto que a RTP emite esta noite.

ENTRETENIMENTO

Hell’s Kitchen Famosos

SIC, domingo, 22h15

Começa mais uma fornada da competição culinária que Gordon Ramsay celebrizou e que Ljubomir Stanisic assumiu na versão portuguesa, enquanto chef implacável que só se satisfaz com pratos impecáveis. Pela segunda vez, os aspirantes são rostos conhecidos: Bárbara Guimarães, Daniel Leitão, Inês Lopes Gonçalves, Marisa Cruz, Miguel Costa, Rosa do Canto, Sofia Ribeiro e outros.

MAGAZINE

Alexandria

RTP2, domingo, 22h11

Estreia. Criado e apresentado por António Pinto Ribeiro, o novo programa semanal de conversas promete “diferentes perspectivas sobre factos, ideias e temas para o mundo de hoje e do que há-de vir”.

A sessão inaugural é pautada por Memória e História e tem como interlocutores Dino D’Santiago (músico, activista e co-fundador – com Liliana Valpaços – da organização sem fins lucrativos Mundo Nôbo), Filipa Raimundo (investigadora em ciências sociais), Pedro Cabral (neurologista pediátrico) e Rita Rato (directora do Museu do Aljube - Resistência e Liberdade).

DESPORTO

Atletismo: EDP Maratona e Hyundai Meia-Maratona de Lisboa

RTP1, domingo, 7h52

Quatro horas a acompanhar, em directo, a maratona e a meia-maratona de Lisboa, que juntam milhares de atletas a correr à beira-mar/Tejo. A primeira percorre 42 quilómetros, entre o centro de Cascais e a Praça do Comércio, em Lisboa. A segunda, com metade da extensão, dirige-se à mesma meta, mas parte da Ponte Vasco da Gama.

INFANTIL

Conni e o Gato (VP)

Panda, sábado, 15h

Filme de animação alemão, realizado por Ansgar Niebuhr e Victoriano Rubio em 2020. Uma visita de estudo que tinha tudo para ser tranquila transforma-se numa divertida confusão por causa de Mau, o gato da pequena Conni. O animal resolveu segui-la e agora cabe às crianças, no meio de outras aventuras, não deixarem que os adultos o encontrem.

Bluey

Disney Jr., sábado, 16h10

Pode não ser dia de aulas, mas a data é para celebrar à mesma: 5 de Outubro é Dia Mundial do Professor e avizinha-se uma maratona de animação. Até às 20h35, sucedem-se episódios temáticos de séries do canal, a começar com Bluey e a contar também com ensinamentos d’A Casa do Mickey Mouse, A Princesa Sofia e Star Wars: As Aventuras dos Jovens Jedi.

Os Flofos: Viagem no Tempo (VP)

SIC K, domingo, 16h15

Aventura de animação realizada por David Silverman e Raymond S. Persi, com as vozes de Raquel Strada na versão lusa. Os flofos são criaturas adoráveis em forma de dónute. Quando dois deles são teletransportados das Galápagos de 1835 para a Xangai de hoje, o choque é inevitável.