Uma invenção portuguesa para gerar electricidade a partir do vento sem sair de casa

Silenciosa e discreta. Tão discreta que muitos daqueles que iam passando no largo do Mercado Manuel Firmino, em Aveiro, quase nem davam por ela. Não fosse o cartaz alusivo à Aveiro Tech Week e a bandeira com o nome WindCredible e aquela turbina de 70 centímetros de altura e 60 de diâmetro passaria, praticamente, despercebida. Mas a verdade é que, à medida que ia girando com a força do vento, estava a produzir energia suficiente para carregar sistemas de baterias ou de climatização, por exemplo. Desmontável e transportável – o que lhe permite ser usada no campismo ou noutros locais ao ar livre –, esta turbina eólica é apenas uma amostra daquilo que quatro empreendedores portugueses estão a desenvolver: uma tecnologia de energia renovável que gera electricidade a partir do vento e que pode ser usada em ambiente urbano. E o melhor de tudo é que este sistema pode vir a ser compatibilizado com o dos painéis solares, permitindo valorizar o investimento de quem já aderiu à solução de energia solar.

