Vinhos de Lisboa na grande festa do peixe. Na Doca da Marinha até domingo

É o que se pode classificar como a oportunidade perfeita: durante o mais importante evento gastronómico nacional dedicado ao peixe e ao marisco — o festival Heróis do Mar, que arranca esta quinta-feira em Lisboa na Doca da Marinha — todos os vinhos que serão servidos no evento são da região de Lisboa.

Quer provar Arintos de Bucelas ou Viosinhos de Torres Vedras? Vinhos jovens de Fernão Pires ou vinhos salinos de Colares? Tintos com castas nacionais e internacionais ou os desafiantes Carcavelos? Ah, e que tal testar os varietais que salvaram a casta Vital da extinção? Está a ver a fartura? Difícil mesmo será escolher.

Como resulta do bom senso, nenhuma das 14 regiões vitícolas nacionais tem uma aptidão primordial na ligação com peixes e mariscos. Nenhuma. Mas esta ligação dos vinhos da região de Lisboa ao festival Heróis do Mar é uma oportunidade para enterrar bem enterrado certos preconceitos.

É que na vasta região de Lisboa — com nove denominações de origem — há perfis de vinhos que nunca mais acabam, pelo que o desafio é assimilar esta riqueza. Riqueza que começa logo no carácter marinho que muitos brancos adquirem, em virtude da proximidade das vinhas da região ao Atlântico.

Depois, o facto de estarmos perante uma região com um clima mais ameno e solos com presença de calcário (alguns), isso traduz-se em brancos com boa capacidade de evolução. Arintos de Bucelas? Sim, mas não só.

O processo de modernização — nas vinhas e nas adegas — que varreu a região nas últimas décadas é responsável por vinhos brancos longevos. Hoje, qualquer produtor, em qualquer uma das nove denominações de origem, tem vinhos de consumo rápido e vinhos de guarda, que ganham personalidade com o tempo, sejam eles feitos com Fernão Pires, Arinto, Viosinho (grande casta do Douro nesta região) ou Vital.

Aliás, o evento é uma excelente oportunidade para se provar varietais de Vital e perceber por que razão era um crime de lesa pátria deixar morrer a casta na região. Procurem se faz favor a casta nesses quatro dias.

Durante o festival vão decorrer provas especiais de vinhos de Lisboa e com temas curiosos. Entre eles, coisas como ‘Para aqueles que ainda pensam que não vinhas em Lisboa’; ‘Provar vinhos feitos de mar, vento e rocha’; ‘Vinhos para jantaradas com amigos que gostam de cerveja’; ou ‘Vinhos que as mulheres escolhem quando fazem o jantar’. Portanto, diversão e aprendizagem.

O festival Heróis do Mar arranca esta quinta-feira, na Doca da Marinha, e termina domingo. Na senda do Peixe em Lisboa, é a grande homenagem à riqueza e diversidade dos peixes e mariscos portugueses, tratados por chefes portugueses e estrangeiros. A entrada custa 5 euros e dá direito a um copo Riedel a uma degustação. Assim como também dá aceso às tertúlias, às aulas e aos concertos (com reservas antecipadas). As degustações de vinhos nos restaurantes têm preços entre os 5 e os 20 euros. Já o preço dos banquetes varia entre os 150 e os 250 euros.