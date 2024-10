Reportagem do PÚBLICO vence prémio Analisar a Pobreza na Imprensa

“As jornadas diárias de trabalho de Carlos Franco Gonçalves (…) tomam-lhe doze horas por dia, de domingo a quinta-feira.” Assim começa a reportagem “Sinto-me mais cidadão”​, escrita por António Pedro Pereira e fotografada por Matilde Fieschi, a história de Carlos, um homem de 55 anos que viveu décadas na rua, mas, luz ao fundo do túnel, encontrou uma casa, um emprego e uma família, motivos para se sentir “mais estável e equilibrado, mais seguro”.

“Não me identifico como ex-sem-abrigo”, explica o próprio na reportagem. “Um sem-abrigo fica sempre com a marca, o sofrimento, e sei dar valor a isso.” Este trabalho, publicado no PÚBLICO em Março de 2023, foi agora distinguido com o Prémio de Jornalismo “Analisar a Pobreza na Imprensa”, promovido pela Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal), com o propósito de distinguir trabalhos que “abordem a pobreza e a exclusão social de forma digna, livre de preconceito e de outras representações negativas”.

A história de Carlos Franco Gonçalves chegou a António Pedro Pereira através do contacto com a Associação Cais. Trabalhá-la exigiu “sensibilidade e uma abordagem prudente, mas sem abdicar de chegar aos factos”, explica o jornalista. “Uma história destas só tem a força da sua verdade.” Há, desde logo, que contrariar “alguma condescendência”, pois “lidar com a pobreza extrema, situações de saúde adversas, enfim, pessoas no limite, é delicado, sobressai a dificuldade prática de nos colocarmos genuinamente no lugar do outro”.

Este trabalho integrou a terceira temporada da série “Inclusão no Mercado de Trabalho”, um conjunto de retratos de dificuldade e superação em diferentes realidades de risco de exclusão social, publicados pelo PÚBLICO com o apoio da Fundação LaCaixa.

Após a publicação, António Pedro Pereira registou “uma certa satisfação [de parte] das associações” com as quais contactou, “por verem a promoção do lado bom do trabalho duro que empreendem no terreno e nos gabinetes. Têm de chatear muita gente para conseguir o mais pequeno avanço.”

Voltou também a falar com Carlos. “Estava satisfeito consigo mesmo, por poder ajudar a mostrar que os muros se derrubam”, conta o jornalista. “Nem que seja por uma vez, por um dia ou uma hora, cai a indiferença e a ignorância da sociedade, ou de parte dela, pedra a pedra.”

Além do PÚBLICO, foram também premiadas, na categoria Imprensa Nacional, as reportagens do Expresso “Crise empurra idosos para lares ilegais sem condições”, de Joana Ascensão e Tiago Soares, e “Portugal não é o El Dorado que as pessoas procuram”, de Amadeu Araújo e Rui Duarte Silva. No que respeita à Imprensa Regional, os prémios foram atribuídos a “A crise da habitação em cinco retratos”, de Rui Cunha (Diário de Aveiro), “Cercilei: ‘A construção do novo lar é uma urgência’”, de Martine Rainho e Joaquim Dâmaso (Região de Leiria), e “As goleadas que marcam (toda) a diferença na vida das crianças”, de Rafael Raimundo (Região de Cister).

A cerimónia de entrega terá lugar a 17 de Outubro, no XVI Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, em Aveiro.

“A temática da pobreza e da exclusão social”, aponta António Pedro Pereira, em jeito de nota final, “é tão abrangente que é lamentável não haver um projecto jornalístico que lhe seja dedicado exclusivamente, e em permanência”.