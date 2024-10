“É um grande passo”: Parlamento dá luz verde a faltas justificadas para quem tem endometriose

Susana Fonseca teve os primeiros sintomas da endometriose logo aos 14 anos. No início, os anti-inflamatórios ajudavam-na a lidar com as dores. Mas já quando frequentava a universidade chegou a ir para o hospital e teve de deixar de participar em muitas actividades. “Estava a fazer trabalhos de grupo e vomitava com dores”, recorda. Não sabia o que lhe estava a acontecer e chegou a pensar que não sabia lidar com algo que seria tão normal para outras pessoas – a menstruação. O diagnóstico chegou quando já tinha 23 anos e a sua situação era já tão grave que teve de fazer uma cirurgia. A partir daí, definiu que tinha de mudar a realidade em Portugal e criou, em 2013, a MulherEndo — Associação de Apoio a Mulheres com Endometriose.

