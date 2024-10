Brasileiros em Portugal devem se atentar às regras para publicar vídeos na internet

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em novembro de 2023, uma brasileira foi vítima de agressões verbais proferidas por uma portuguesa, em pleno aeroporto do Porto. A brasileira estava descendo as escadas quando seu pé foi atingido por uma mala. Diante da dor expressada por ela, a mulher portuguesa começou a proferir insultos, afirmando que a brasileira não era bem-vinda em Portugal. "Volta para a sua terra", disse a agressora, enquanto a brasileira, estarrecida, gravava as ofensas com a câmera do celular. Essas imagens viralizaram nas redes sociais e em diversos veículos de comunicação do Brasil e de Portugal.

Nos últimos anos, casos de xenofobia e preconceito contra imigrantes têm ganhado destaque em Portugal, em grande parte, devido à popularização das redes sociais e à facilidade de gravar e compartilhar vídeos. Entre os grupos mais vulneráveis estão os brasileiros (cerca de 500 mil vivem em Portugal). Muitos veem a gravação e a divulgação desses atos como forma de expor a discriminação e buscar justiça. Contudo, é importante ter cuidado, pois há riscos legais significativos para quem decide publicar essas imagens na internet.

Segundo a advogada Mariana Balaciano, especialista em direito de privacidade e sócia da CPPB Law, o cenário europeu em relação ao direito de imagem é mais restritivo do que o brasileiro. "No Brasil, existe uma compreensão cultural de que a liberdade de expressão e o direito à informação muitas vezes podem se sobrepor ao direito à privacidade. Mas, na Europa, em particular em Portugal, as regras são mais rigorosas, especialmente após a implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) em 2018", afirma.

Contexto Europeu

O GDPR, que regula a proteção de dados pessoais na União Europeia, estabelece que qualquer pessoa tem direito de controlar a utilização de sua imagem, mesmo em casos que envolvam comportamentos ilegais ou imorais. No Brasil, a prática de filmar alguém cometendo um ato de xenofobia ou de racismo em público e compartilhar essas imagens seria amplamente aceito sob a justificativa de interesse público. Em Portugal, porém, a exposição de uma pessoa, mesmo que envolvida em comportamento deplorável, pode ser vista como uma violação do direito à privacidade.

Nos últimos anos, diversas situações de xenofobia em Portugal foram expostas por meio de vídeos em redes sociais, gerando discussões acaloradas sobre os limites da liberdade de expressão e do direito à imagem.

Para Mariana, esse tipo de situação representa um dilema jurídico: "Ainda que a intenção seja legítima — denunciar um crime de xenofobia —, a divulgação da imagem de uma pessoa pode gerar problemas legais para quem publicou o vídeo. Na Europa, há uma forte proteção à privacidade, e mesmo em situações de flagrante, recomenda-se que essas imagens sejam entregues às autoridades competentes, e não expostas nas redes sociais."

Legislação em Portugal é clara Está expresso no Código Penal, no Artigo 199: 1 - Quem, sem consentimento: a) Gravar palavras proferidas por outra pessoa e não destinadas ao público, mesmo que lhe sejam dirigidas; ou b) Utilizar ou permitir que se utilizem as gravações referidas na alínea anterior, mesmo que licitamente produzidas; é punido com pena de prisão de até 1 ano ou com pena de multa de até 240 dias. 2 - Na mesma pena incorre quem, contra vontade: a) Fotografar ou filmar outra pessoa, mesmo em eventos em que tenha legitimamente participado; ou b) Utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou filmes referidos na alínea anterior, mesmo que licitamente produzidos.

Casos recorrentes

Nos últimos anos, Portugal tem visto um aumento nas denúncias de xenofobia, mas os números ainda estão longe de retratar a realidade. Dados da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) no Relatório Anual sobre a Situação da Igualdade e Não Discriminação Racial e Étnica mostram que, em 2022, os brasileiros terão sido o principal alvo de discriminação no país. Foram 168 queixas (34,2% do total de registros, que chegou a 491).

Segundo o "Inquérito às Condições de Vida, Origens e Trajetórias da População", do Instituto Nacional de Estatística (INE), apenas 8,8% das cerca de 1,2 milhão de pessoas que afirmaram ter sido alvo de discriminação fizeram algum tipo de reclamação. A maioria, 46,5%, disse não ter feito queixa por considerar que "nada iria mudar". Cerca de 55% dos brasileiros entrevistados disseram ter se sentido discriminados — o principal fator de discriminação no último relatório da CICDR foi também a nacionalidade brasileira, ocupando 34% das queixas.

Agressões e multas

Em Portugal, a recomendação para os brasileiros que testemunham atos de xenofobia é clara: evitem publicar vídeos nas redes sociais sem o consentimento das pessoas envolvidas, mesmo que estejam cometendo atos ilícitos. Mariana Balaciano reforça: "Na Europa, a exposição pública pode gerar processos judiciais, e a violação do direito de imagem pode resultar em multas pesadas, além de danos morais."

Ela ainda ressalta que, ao invés de expor as imagens publicamente, o melhor caminho é recorrer às autoridades, que podem utilizar as gravações como prova para punir os infratores. "Há uma diferença entre o ofendido registrar a agressão para se defender e um terceiro expor essa pessoa na internet. Ainda que a intenção seja fazer justiça, o resultado pode ser prejudicial", conclui.

Com o aumento dos casos de xenofobia e a crescente visibilidade das redes sociais, é importante que os brasileiros que vivem ou visitam Portugal saibam como proceder em situações de discriminação.

Como evitar problemas legais Grave para uso pessoal e legal: se você testemunhar um ato de xenofobia, grave o incidente, mas utilize a gravação apenas como prova em eventuais processos legais. Não publique sem consentimento: evite publicar vídeos nas redes sociais sem o consentimento das pessoas envolvidas, mesmo que estejam cometendo um crime. Entregue às autoridades: ao invés de compartilhar o vídeo online, encaminhe-o às autoridades competentes, como a polícia, que podem usar as imagens de forma legal. Busque apoio jurídico: caso sinta que seus direitos foram violados, busque o auxílio de um advogado especializado em direito de imigração ou privacidade para se orientar sobre os passos a seguir. Denuncie pela via legal: utilize os canais oficiais, como a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), para denunciar atos de racismo e xenofobia.