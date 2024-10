PSD e Governo tentam desconstruir teoria de Pedro Nuno sobre impostos e governação

Confirmou-se: o debate quinzenal acabou por ser uma primeira discussão das linhas vermelhas dos socialistas ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), com muita pressão do PSD e do primeiro-ministro sobre Pedro Nuno Santos, e um tom particularmente irritado de Luís Montenegro que não agradou aos socialistas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt