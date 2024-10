A oferta “irrecusável” de Montenegro e a pressão evitável de Marcelo

Estamos a 3 de Outubro, a sete dias do prazo limite para entrega do Orçamento do Estado para 2025. O Governo minoritário da AD ainda não encontrou o parceiro certo para viabilizar o documento.

Faltam sete dias para terminar o prazo limite para entrega do Orçamento do Estado do ano que vem e a conversa no episódio de hoje não se afasta muito desse tema. Que partido está "no foco do diálogo" com o Governo? Qual será a proposta irrecusável de Luís Montenegro?

O Presidente tem assumido um papel muito interventivo nesta matéria e no fim-de-semana reconheceu que tem pressionado os vários actores políticos no sentido da viabilização. Marcelo tem ajudado ou desajudado?

Também reflectimos sobre as preocupações do FMI, que se mostrou ontem preocupado com os impactos futuros de eventuais aumentos de despesa ou cortes de impostos e disse que medidas como o IRS Jovem defendido pelo Governo têm custos elevados e colocam questões de equidade e levantou ainda dúvidas sobre a redução da taxa do IRC.