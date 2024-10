Montenegro deu a volta ao IRS Jovem e ao IRC e amarrou o PS?

A contraproposta entregue ao líder do PS pelo primeiro-ministro esta quinta-feira configura, como prometido por Luís Montenegro, se não uma “proposta irrecusável”, pelo menos uma proposta difícil de recusar.

No IRS Jovem, o Governo deu vários passos atrás no desenho do seu regime e repesca o do Governo de António Costa, com alterações. Quanto ao IRC, em vez de uma redução gradual dos actuais 21% para 15% no fim da legislatura, o Governo propõe uma descida progressiva (em três anos) para 17%, mantendo as derramas.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.