Governo aproxima-se do PS com IRS Jovem progressivo e IRC a descer menos

A contraproposta entregue ao líder do PS pelo primeiro-ministro configura uma grande aproximação do Governo da Aliança Democrática (AD) face às linhas vermelhas traçadas por Pedro Nuno Santos e às medidas alternativas, e negociáveis, apresentadas pelo maior partido da oposição como contrapartida da viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). Mas, ao contrário da promessa feita por Luís Montenegro, aparentemente não se trata de uma "proposta irrecusável" e tanto assim é que, sabe o PÚBLICO, o PS está já a preparar uma contraproposta à contraproposta feita pelo Governo.

