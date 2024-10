O debate quinzenal de ensaio para o Orçamento, com incêndios e saúde à boleia

O primeiro-ministro regressa ao Parlamento esta quinta-feira para o debate quinzenal com os partidos. A uma semana da entrega da proposta para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) no Parlamento, as forças políticas devem aproveitar para centrar o debate no processo orçamental. Até porque, logo a seguir, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos encontram-se para discutir a “proposta irrecusável” que o primeiro-ministro diz ter para apresentar ao líder do PS. Mas os partidos também têm outros temas na calha, como a gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou as respostas aos bombeiros, sobretudo depois de mais um período complicado de combate aos incêndios no final do Verão.

