Há bilhetes de cinema a 3,5 euros, de 21 a 23 de Outubro

A Festa do Cinema está de volta e, de 21 a 23 de Outubro (segunda a quarta-feira), tens bilhetes a 3,50 euros para todos os filmes nos cinemas de todo o país que aderiram à iniciativa.

Para aproveitares, só tens de comprar um bilhete de cinema, quer seja em bilheteira online ou física. O desconto é aplicado de forma automática, mas há regras: é válido apenas para as sessões 2D e “não estão incluídas as taxas suplementares cobradas para Cinemas Luxe e lugares VIP, sessões de filmes exibidos em 3D, IMAX, 4DX, Screen X, Isense, D-Box e eventos especiais”, lê-se no site da iniciativa. Também não é acumulável com outras promoções.

A Festa do Cinema, apoiada pelo Ministério da Cultura e a Academia Portuguesa de Cinema, tem feito sucesso desde a sua primeira edição em 2015. O objectivo é, como sempre, promover e democratizar o acesso à Sétima Arte. A última iniciativa aconteceu em Maio.