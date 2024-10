Em 2021, participei num debate com os filósofos André Barata, Yves Michaud e Peter Trawny intitulado Como nos Vamos Entender com o Mundo? e, na altura, questionei: para quê? Qual é o objetivo de se entender com o mundo? O mundo vale a pena? Nós valemos a pena? Quando oiço as notícias e percorro o ruído incessante das redes sociais, ao ver a facilidade com que se transita de questões de vida ou de morte para a indignação beata com o vestido transparente de uma artista, continuo a ter sérias dúvidas sobre se tudo isto vale a pena.

