Manifestação dos bombeiros

Assisti pelas televisões à manifestação dos bombeiros na Assembleia da República. Respeito profundamente os bombeiros e o seu trabalho, assim como todas as outras profissões e o seu trabalho. Cada profissão tem as suas especificações, tem as suas regras, etc. É inadmissível que, pelas suas reivindicações, derrubem a barreira que dá acesso à escadaria da Assembleia da República, além de outras coisas (petardos, fumo, etc.). Quem faz isto são pessoas que não classifico. É lamentável, do meu ponto de vista, terem vindo deputados de partidos (BE, IL, PCP, PAN, CH) falar e não terem criticado esses comportamentos. Muita gente tem dificuldade em criticar publicamente estes comportamentos. Pensando bem, eu e muitos imaginamos porquê. Em democracia, estes comportamentos são incompreensíveis e todos os deviam criticar, a começar pelos nossos representantes (deputados). Estes comportamentos não se podem permitir.

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

A Europa a perder competitividade

No dia 17 de Setembro, Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu e ex-chefe do Governo italiano, apresentou à Comissão Europeia um relatório sem concessões sobre o estado de estagnação, o estado comatoso em que se encontra a Europa. Na realidade, a União Europeia encontra-se atenazada pelos Estados Unidos e pela China. Não seria mais interessante termos (e mantermos), juntos, a Europa – incluindo uma Rússia pacífica e cooperadora – e os Estados Unidos na vanguarda do desenvolvimento económico, industrial, científico, militar e cultural, em vez de uma China comunista/capitalista e autocrática, desrespeitadora dos direitos humanos? Se a Europa não se acautelar, poderá ficar refém do investimento chinês. Os Estados Unidos, por sua vez, não deixam de acumular avanços técnicos, científicos, militares e financeiros que estão reduzindo o continente europeu à condição de “parque de atracção”, isto no dizer de Guy Sorman. Voltando ao relatório que Draghi apresentou à Comissão Europeia, o ex-presidente do banco central assinalou que, desde o ano 2000, o crescimento do rendimento per capita nos Estados Unidos foi o dobro do da Europa. Será este o princípio, sem retorno, do declínio da Europa?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Profecia e Freud sobre a Terra Santa

Sigmund Freud, o pai da psicanálise, autor do ensaio Moisés e o Monoteísmo, cidadão vienense, idoso e doente, teve de abandonar a sua cidade e fugir da Áustria para escapar à assassina perseguição nazi, devido à sua origem étnica judia. Einstein, cidadão alemão, teve de abandonar o país onde nasceu, pelo mesmo motivo. No perigosíssimo ambiente de guerra que vivem hoje os povos do Médio Oriente, em terras onde germinaram os monoteísmos milenares, judeu, cristão e islâmico, é interessante lembrar a correspondência entre Einstein e Freud sobre as causas da guerra. Pouco depois de Hitler tomar o poder, em 1933, é publicado um opúsculo com cartas de Freud e Einstein, com o título Porquê a Guerra, com edição portuguesa de 2007. Freud, que nunca revelou interesse pela sua origem judaica, afirma numa carta, em desacordo com o sionismo, que não acredita que a Palestina se torne alguma vez um Estado judaico, "que o mundo cristão ou muçulmano alguma vez aceite deixar os seus santuários nas mãos dos judeus". Sobre o fanatismo irrealista "dos seus irmãos judeus", não lhe merece "uma réstia de simpatia a religiosidade desencaminhada, que urde uma religião nacional a partir do muro de Herodes e pelo amor a essas poucas pedras, não receia ferir os sentimentos das populações indígenas". Os palestinianos.

José Manuel Jara, Lisboa

Palestina

A violenta agressão impregnada de desespero e ódio acumulados durante quase oito décadas e perpetrada pelos homens do Hamas terá de ser asperamente condenada, caso o bom senso e a justiça presidam a esse exercício que todos levamos dentro de nós. Com base neste princípio, alarguemos a vista ao passado histórico e veremos um povo culto e organizado, criativo, rico e poderoso a impor as suas aspirações e doutrina enquanto outro povo igualmente residente no território onde estão os lugares sagrados das três religiões abraâmicas mas pobre e disperso há décadas, agora tresmalhado como gado acossado por máquinas voadoras que nem dão tempo à procura de refúgio e diariamente massacrado perante o silêncio covarde de dirigentes políticos desta Europa dos direitos humanos. Tão covardes que nem agora, perante a patética humilhação do sempre impune fundamentalismo judaico, vem em socorro de Guterres, que foi o único com coragem e sobriedade a perguntar aos astros de onde vinham os violentos e abjectos crimes que as televisões nos traziam a casa.

José Manuel Pavão, Porto