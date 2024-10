A batalha por Portugal

Fora da estrita definição no campo da Filosofia do Conhecimento, o significado da expressão “senso comum” reveste-se de uma complementaridade importante. Por um lado, é o universo da cultura popular, do mainstream de um grupo humano; isto é, senso comum é o que, transversalmente, uma determinada população, acha normal – é o “achismo”, na sua mais pueril definição. Mas, por outro lado, o mesmo senso comum, é também o que é tão normal que se torna óbvio; é o campo do que é inquestionável, do que não carece de qualquer demonstração, por tão clara que é afirmação.

Entre uma e outra, entre aquilo que todos acham normal e o que efetivamente é normal, reside a equação da literacia e da capacidade crítica. Se há aspetos ao nosso redor que são óbvios, outros há que se tornam óbvios porque nada espoletou, na mente de quem os afirma, o mínimo cuidado de verificação. Pior do que viver debaixo das pseudoverdades do senso comum, é viver na ditadura de um senso comum que se cria apenas no discurso do mito, sem qualquer dimensão crítica, apenas no universo do assentimento apático.

O que hoje se passa em Portugal, com as narrativas catastrofistas em torno da imigração é a perfeita imagem da vitória de uma profunda iliteracia que tomou conta se uma parte significativa dos nossos cidadãos. Os dados de todos os organismos, de todos os setores, da economia à segurança, passando por um sem-número de árias, são claros e objetivos. Contudo, um grupo de manipuladores, transvestido em partido político, com um líder altamente capaz nas lides da oratória, afirma o contrário e, espantemo-nos, leva atrás de si, milhares e milhares de pessoas, fruto dessa iliteracia que grassa e que impede de ver o que é óbvio e deveria ser a base do tal senso comum.

Os dados objetivos dizem-nos que: 1. o desemprego está a diminuir; donde, é impossível afirmar que os imigrantes roubam o trabalho; 2. a insegurança não tem relação direta com a imigração; logo, impossível dizer o oposto, que as cidades estão inseguras e a violência grassa por toda a parte; 3. a economia, para não colapsar, precisa ainda mais de imigrantes, fruto da escassa mão-de-obra nacional –​ por isso, impossível defender que devemos ter menos imigrantes e ser muito mais restritivos e, por fim, deportar em quantidade; 4. a sustentabilidade da Segurança Social acontece devido aos pagamentos dos imigrantes; isto é, os imigrantes dão mais ao sistema do que o que retiram, num balanço que é claramente favorável e que nos garante bem-estar e futuras reformas.

Todas estas verdades –​ que não são “achismo” mas dados objetivos fornecidos, por exemplo, pelos dirigentes das áreas da economia, com agricultura e turismo à frente, mas não só – chocam com afirmações de uma brutalidade medievalisante que desafia a compreensão de qualquer ser racional.

A manifestação de domingo contra a imigração foi, nas palavras de André Ventura, “um tiro de partida” para a "batalha por Portugal", recuperando o imaginário da “reconquista”. Com palavras de ordem contra “as pessoas que começaram a encher Portugal”, afirma-se a reconquista da “nossa identidade”, “só nossa”, “só nossa até morrer”. “Portugal ainda é nosso”, repete, afirmando mesmo “em Portugal mandamos nós”.

Num êxtase que apenas a inebriação permite, o que quer este senhor dizer com “hoje é o primeiro sinal de que o país muda ou nós faremos mudar o país”? Trata-se de uma ameaça? É um apontar armas a quem não quiser seguir esse caminho? É preocupante que numa sociedade evoluída alguém vá atrás de afirmações desta natureza.

Talvez seja pertinente, entre tantas mudanças radicais que Ventura e os seus apaniguados defendem, levar a repulsa ao imigrante às últimas consequências: era bom que estas pessoas, tão ofendidas e tão desejosa de ver Portugal com menos imigrantes, deixassem de aceder a serviços ou produtos que dependem dos imigrantes. Sim, sejam coerentes e criem um selo que indique, no ato da compra, o que teve imigrantes na “linha de montagem” e o que é feito apenas por portugueses “puros”. Nesse momento descobririam que morreriam à fome!

Mas talvez devam ir ainda mais longe no seu desejo de coerência: dirijam-se à Segurança Social e exijam que as suas futuras reformas não tenham um cêntimo que venha desse dinheiro sujo que os imigrantes depositam nesse cofre comum que alimenta a nossa Segurança Social. Sim, peçam para retirar 10% do valor das vossas futuras reformas, para que não sejam contaminados por dinheiro vindo dessa gente que indesejadamente por cá anda. Por favor, avancem na coerência!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico