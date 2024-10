Fim de semana animado com Falabella, Marisa Orth, Ana Castela, Nani Medeiros e, claro, cerveja e feijoada

Quer saber a boa do finde? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro para todos os gostos, que passa pelo teatro, pela música, pelos petiscos de um bom bar brasileiro e, se tiver disposição, por um festival de cervejas.

Entrou em cartaz, em Lisboa, a peça Fica Comigo Esta Noite, que tem no elenco Miguel Falabella e Marisa Orth. O riso está garantido, mas também reflexões sobre o relacionamento de um casal, quando um deles morre repentinamente.

Quem estiver a fim de assistir um bom show, ritmos não faltam. A cantora Ana Castela se apresenta no Porto e em Lisboa, com todo o ritmo sertanejo que a alçou ao estrelato. A baiana Agnes Nunes faz show tendo como convidada especial Mari Froes.

O cantor e compositor Antônio Villeroy se junta a Gelson Oliveira para comemorar os 30 anos do show Saídas e Bandeiras. A estreia da turnê internacional será em Lisboa. E tem Nani Medeiros entoando fado. Para quem gosta de uma boa feijoada, há opções em vários pontos da capital portuguesa.

Sexta-feira, 4 de outubro

O palco do Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade, recebe o espetáculo Fica Comigo Esta Noite, com Miguel Falabella e Marisa Orth. Com texto de Flávio de Souza e direção de Bruno Guida, a produção apresenta um turbilhão de emoções que invadem uma viúva durante o velório do marido, que parte de forma inesperada.

Nessa noite, depois das visitas de amigos e familiares, o marido passa de espectador a interveniente e decide questionar a própria mulher. Com isso, acabam por ser desfeitos os mal-entendidos, as traições são perdoadas e os votos de amor renovados, antes da partida para a vida eterna.

A cantora Ana Castela, natural de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, se apresenta na Superbock Arena, no Porto. Ela sempre diz que não tinha a menor intenção de cantar profissionalmente, mas um vídeo na internet com a canção Vaqueiro Apaixonado a fez explodir.

Se a meta for sair de casa para saborear uma boa cerveja, as duas casas da brasileira Verônica Fernandes, o Delirium Café, no Chiado, e a Gulden Draak, em Picoas, dão início ao Oktoberfest. A novidade das comemorações deste ano é o fato de estarem presentes todas as cervejas oficiais da tradicional festa que ocorre anualmente na Alemanha.

O chef Alexandre Saboya diz que, no restaurante dele, o Soul Carioca, todo dia é dia de feijoada. O estabelecimento, que fica em São Pedro do Estoril, oferece um verdadeiro cardápio brasileiro, mas com toques italianos, como no filé à parmegiana.

Sábado, 5 de outubro

Também alçada pela internet, em 2019, a cantora baiana Agnes Nunes desembarca em Lisboa para um show no Musicbox. Ela promete cantar vários sucessos que a levaram a cair no gosto popular. A abertura da apresentação está a cargo de Mari Froes.

O cantor e compositor Antônio Villeroy se junta a Gelson Oliveira para comemorar os 30 anos do lançamento do icônico show Saídas e Bandeiras. O espetáculo de 1994 percorrerá vários países da Europa, mas a estreia é em Lisboa, às 21h30, na Fábrica Braço de Prata.

Para que estava aflito sobre a possibilidade de Ana Castela se apresentar apenas no Porto, calma: ela tem show marcado na MEO Arena com a promessa de matar a saudade dos fãs nessa nova turnê por Portugal.

No Brasil, sábado, tradicionalmente, é dia de feijoada. E não é diferente em Lisboa. Há três opções para quem deseja saborear a iguaria: nos restaurantes Brasuca, que fica no Bairro Alto, em Lisboa; no Sol do Brasil, situado à Rua Caminhos de Ferro, 112, Santa Apolónia; e no Boteco da Baiana, em Almada.

Domingo, 6 de outubro

A gaúcha Nani Medeiros segue a trajetória pelo fado, do tradicional cancioneiro português, com apresentação na Sala Fado, do Restaurante e Casa Fado, com reservas pelo telefone (+351) 966 532 287.

O grupo Viva Samba Lisboa aporta no Village Underground com sua tradicional roda de batuques. Desta vez, com uma atração especial, o sambista e compositor Fernando Procópio. A música dele Na Boca do Povo, foi gravada por Mariana Aydar em um disco que venceu o Grammy em 2020.

A feijoada também está presente nos dois restaurantes da Carol do Acarajé, um, da Rua da Rosa, outro, na Rua Santa Marta. As entradas podem ser recheadas de quitutes baianos. Se a opção for por adoçar a boca, a dica é a D de Doces, com seus diversos brigadeiros. Na Avenida Dom Afonso Henriques, 7E, Almada.