Netanyahu nas eleições americanas

O analista Thomas Friedman previne, no New York Times, que podemos estar a entrar "no mais perigoso momento do Médio Oriente moderno". Uma guerra de mísseis balísticos entre o Irão e Israel colocaria provavelmente os EUA ao lado de Israel "e poderia culminar num verdadeiro e pleno esforço dos EUA-Israel para destruir o programa nuclear do Irão". Friedman é um velho conhecedor da região. Profecias catastróficas não faltam nestes dias.