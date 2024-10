Ataque israelita no centro de Beirute faz seis mortos

Seis pessoas morreram na sequência de ataque israelita que atingiu na quarta-feira à noite um centro de primeiros socorros do Hezbollah no centro de Beirute, de acordo com o Ministério da Saúde libanês e uma fonte próxima da milícia xiita.

Fonte próxima do Hezbollah tinha apontado que duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas, num ataque israelita contra Bachoura. Três feridos também sucumbiram às lesões, elevando o número de mortos para cinco. A sexta vítima mortal foi confirmada durante a madrugada.

As forças israelitas revelaram na quarta-feira à noite que lançaram um ataque aéreo contra um edifício no centro de Beirute, enquanto fonte do Hezbollah denunciou também três ataques israelitas nos subúrbios a sul da capital, bastião do movimento xiita pró-iraniano.

A nota do Exército israelita apenas descreve o ataque como preciso, remetendo informações para mais tarde. O jornal libanês Annahar referiu que o ataque foi dirigido contra uma sede da Autoridade Islâmica de Saúde, uma organização ligada ao Hezbollah e responsável pela prestação de cuidados e serviços de saúde.

Mais tarde, as Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram uma nova ordem para evacuar áreas do Sul de Beirute, anunciando prováveis ataques contra o Hezbollah.

“Vocês estão perto de instalações e interesses relacionados com o Hezbollah, contra os quais o Exército israelita irá actuar num futuro próximo”, detalharam as IDF, em comunicado, identificando edifícios localizados nas áreas de Haret, Burj al-Barajneh e Hadath Gharb.

Israel está a mobilizar cada vez mais soldados ao longo da fronteira com o Líbano, de acordo com o movimento xiita apoiado pelo Irão.

Também o Exército libanês anunciou que tropas israelitas tinham atravessado a chamada Linha Azul, a fronteira de facto que separa os dois países vizinhos.

A invasão israelita do território libanês ocorre após dez dias de fortes bombardeamentos aéreos no Sul e Leste do Líbano e nos subúrbios da zona sul de Beirute, os principais redutos do Hezbollah no Líbano.

Os bombardeamentos mataram dirigentes do Hezbollah, incluindo o chefe máximo da organização apoiada pelo Irão, Hassan Nasrallah.