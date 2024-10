Melania defende direito ao aborto no seu novo livro de memórias

Ex-primeira-dama diz também discordar do marido em relação às políticas de imigração. As memórias chegam às livrarias no próximo dia 8, nos EUA.

No seu novo livro de memórias, Melania, a ex-primeira-dama norte-americana, Melania Trump, defende o direito ao aborto, revela o The Guardian, que teve acesso ao título, que ainda não foi publicado. “É imperativo garantir que as mulheres tenham autonomia para decidir a sua preferência de ter filhos, com base nas suas próprias convicções, livres de qualquer intervenção ou pressão do governo”, escreve a mulher do candidato republicano, numa campanha em que as ameaças de Donald Trump aos direitos reprodutivos das mulheres têm desempenhado um papel central.

O livro chegará às bancas, na sua versão original, na próxima terça-feira, a menos de um mês das eleições presidenciais nos EUA, nas quais o marido é o candidato pelo Partido Republicano.

“Porque é que alguém, que não a própria mulher, deve ter o poder de determinar o que ela faz com o seu próprio corpo? O direito fundamental de uma mulher à liberdade individual, à sua própria vida, confere-lhe a autoridade para interromper a gravidez se assim o desejar”, continua a ex-modelo, que se tem mantido afastada da campanha republicana, tendo aparecido apenas na convenção do partido, em Julho passado, na qual nem sequer tomou a palavra.

“Restringir o direito de uma mulher a escolher se quer interromper uma gravidez indesejada é o mesmo que negar-lhe o controlo sobre o seu próprio corpo. Esta é a minha convicção, ao longo de toda a minha vida adulta”, continua a ex-modelo eslovena, que se declara também contra as políticas de imigração do Partido Republicano — afinal, ela é imigrante, ressalva nas suas memórias, nas quais diz ter “orgulho” das fotografias para as quais posou nua enquanto modelo.

Sobre imigração escreve: "Desavenças políticas ocasionais entre o meu marido e eu fazem parte do nosso relacionamento, mas acredito que o melhor é confrontá-lo com as minhas opiniões de forma privada e não pública."

Neste livro de memória, escreve o The Guardian, a autora refere-se ainda à sua juventude na Eslovénia, à sua vida como modelo em Nova Iorque e ao seu amor pelo homem de quem se tornou a terceira mulher. Donald Trump casou-se com Ivana Trump (1949-2022), nascida na antiga Checoslováquia, em 1977, com quem teve três filhos — Ivanka, Donald e Eric. O casal divorciou-se em 1992. No ano seguinte, o multimilionário casou-se com Marla Maples, mãe de Tiffany Trump. O casal divorciou-se em 1999. Em 2005, o empresário casou-se com Melania e no ano seguinte nasce Barron.