Daniel Day-Lewis está de volta para protagonizar estreia do seu filho como realizador

O actor Daniel Day-Lewis, três vezes Óscar de melhor actor, estava decidido a manter-se longe do grande ecrã. No entanto, a estreia do seu filho, Ronan, atrás das câmaras fê-lo repensar a decisão e vai ser o protagonista de Anemone.

O actor britânico, de 67 anos, deixou de actuar depois de protagonizar o filme Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson, em 2017. "Daniel Day-Lewis já não trabalha como actor", informou o seu representante, na altura, num comunicado. "Ele está imensamente grato a todos os seus colaboradores e ao público ao longo dos anos. Esta é uma decisão privada e nem ele nem os seus representantes farão qualquer outro comentário sobre este assunto."

Agora, o seu regresso foi confirmado pela produtora independente americana Focus Features, citada pelo The Guardian.

Além de Day-Lewis, o elenco de Anemone conta com a participação de Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green, estando a ser filmado em Manchester. O argumento, co-escrito por pai e filho, "explora as intrincadas relações entre pais, filhos e irmãos, e a dinâmica dos laços familiares", anunciou a Focus Features.

Daniel Day-Lewis estreou-se no ecrã como adolescente em Domingo, Maldito Domingo (1971), construindo, ao longo dos anos, uma carreira de sucessos: ganhou três Óscares de melhor actor, por interpretar o escritor irlandês deficiente Christy Brown em O Meu Pé Esquerdo, o homem do petróleo Daniel Plainview em Haverá Sangue e Abraham Lincoln em Lincoln de Steven Spielberg. Foi ainda nomeado por Em Nome do Pai e Gangues de Nova Iorque.

O actor foi distinguido com a designação cavaleiro bacharel do império britânico pelo duque de Cambridge em 2014.