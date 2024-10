Há mais de 70 anos que Alcina Lopes faz das enguias uma verdadeira especialidade

Ainda que não acuse a abundância de outros tempos, o peixe mais popular da ria de Aveiro mantém o estatuto de produto estrela. Aos 92 anos, a D. Alcina continua a prepará-lo com as suas próprias mãos.

À primeira vista parece uma casa de habitação igual a tantas outras. Fachada revestida a azulejo e cinco janelas e uma porta virada para a rua. Ao centro, num discreto e pequeno quadro de azulejos brancos, é feita a devida apresentação: “Casa Alcina”. Lá dentro, há “pedaços” da ria por todos os lados, com destaque para as partes de uma proa e da ré de um moliceiro afixadas atrás do balcão. A ementa não engana: esta é uma casa que faz do peixe nobre da ria de Aveiro, a enguia, a sua grande especialidade. Fritas ou em caldeirada. E melhor ainda: preparadas por alguém que conta já com mais de 70 de experiência a amanhar e cozinhar este peixe esguio. Naquela casa plantada no Cais da Béstida, na Murtosa, Alcina Ruela Lopes, continua a levar à mesa o peixe amanhado e preparado pelas suas próprias mãos. “Gosto muito disto”, garante-nos, com o sorriso estampado no rosto.