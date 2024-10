Zambujeira não é só Sudoeste: há novo festival, é bodyboard e musical

Este 5 de Outubro, há festa na aldeia alentejana: é o Zambujeira Bodyboard Festival, com aulas de bodyboard, surf, concertos de Kussondulola e Tara Perdida. Com boas ondas e entradas livres.

Na aldeia alentejana celebrizada como epicentro do Festival Sudoeste, há um núcleo de jovens empreendedores que quer tentar outros caminhos muito para além do turismo de concertos de massas. Congregado no Núcleo de Bodyboard da Zambujeira do Mar, o grupo pôs mãos à obra para erguer o primeiro Zambujeira Bodyboard Festival, que acontece neste sábado, dia 5 de Outubro.

A festa, de entrada livre e com várias ofertas ao longo do dia, inclui cartaz musical onde os cabeças-de-cartaz são os Kussondulola, banda de reggae e fusões que saltou para a fama e para os grandes palcos há quase três décadas com êxitos instantâneos como Dançam no Huambo (Pimpampum, cada bala mata um...) e Perigosa. Mas o palco é ecléctico: inclui também os Tara Perdida, que andam na estrada há tanto tempo como os Kussondulola​, mas em ritmo punk rock; os Emilbus, banda de covers dos Sublime! (banda mítica dos EUA com culto no ska punk e reggae); e ainda DJ Set das Twisted Sisters (rock underground, dos anos de 1970 aos dias de hoje).

Já o programa de ondas inclui como grande evento a 3.ª e última etapa do Circuito de Bodyboard 2024 – Restaurante O Sacas. Mas, para os amadores, também há propostas, que vão de aulas gratuitas de bodyboard (10h e 16h) a sessões de surf adaptado (11h30 e 15h), além voleibol na areia e slackline (aquela fita esticada nos ares em que se pode caminhar, ou tentar, e realizar mais algumas proezas).

Foto O Núcleo de Bodyboard realiza várias actividades ao longo do ano dr

A acompanhar os eventos, haverá outra obra artística a nascer: “na descida para a praia, o artista Tut terá a seu cargo a pintura de um mural alusivo ao bodyboard”, informa a organização, que conta com o apoio do comércio local, Junta de Freguesia de São Teotónio e Câmara de Odemira.

Com um ambiente festivo a tomar conta das praias e ruas da aldeia ao longo do dia e da noite, espera-se uma onda realmente mais alternativa do que é habitual no mega festival Sudoeste — que na verdade se realiza numa herdade tornada cidadela de concertos e lazer a cerca de 7km da Zambujeira — e com menos multidões (no festival juvenil de Agosto contabilizaram-se, segundo a organização, 65 mil visitantes em quatro dias).

Os concertos realizam-se a partir do pôr-do-sol “no estacionamento mais a sul na praia da Zambujeira”. A festa, garantem, “estender-se-á pela noite dentro”. Nota importante: “devido ao corte de trânsito naquela zona, a organização aconselha o parque de estacionamento da praia dos Alteirinhos, a poucos metros de distância”.

O evento, que pretende unir “animação, diversidade e inclusão”, sublinha o Núcleo de Bodyboard da Zambujeira do Mar, é “pensado para toda a comunidade”, sendo “que a preservação da cultura bodyboard é o grande objectivo”.

Foto Formar crianças e jovens é uma actividade constante dr

O grupo de bodyboarders, para além da organização e realização de eventos desta prática, já desde 2010, também dá aulas a miúdos e graúdos, colabora em acções ecológicas, incluindo limpezas de praias, na contribuição para a cultura de salva-vidas e, por isso mesmo e não raras vezes, no resgaste de banhistas em apuros nas ondas.

Mais informações no Facebook e Instagram do Zambujeira Bodyboard Festival (há passatempos) ou por email.