Quinta do Hospital: vinhos para a posteridade, numa vinha cheia de história

O espigueiro gigante dá pretexto a uma paragem no percurso, para lhe admirar a imponência. “É sempre um ponto de atracção”, comenta Antonina Barbosa. “A casa dos meus pais é muito perto daqui e também temos um espigueiro. Por norma, toda a gente aqui tem um espigueiro em casa. O que não é normal é ter esta dimensão”, continua. “Mostra que esta quinta era, com certeza, quatro ou cinco vezes maior (ou mais) do que é hoje, devia ocupar uma grande parte deste vale.”

Actualmente, reduzida a uns notáveis 25 hectares, continua a fugir à regra numa região onde o minifúndio domina a paisagem agrícola. Nela cabem 10 hectares de vinha, um olival com 147 árvores centenárias, um pombal anterior-ao-século-XVI-mas-não-se-sabe-bem-a-origem, e um ramalhete de outros recantos pitorescos, que aos poucos se vão abrindo aos visitantes.

Para perceber as singularidades desta propriedade invulgar, no coração da sub-região de Monção e Melgaço, importa conhecer-lhe as origens. “Não lhe posso contar a história toda, porque ficávamos aqui até amanhã”, alerta a enóloga. Assim sendo, vamos ao essencial: no século XII, D. Teresa de Leão, mãe de D. Afonso Henriques, terá oferecido estas terras à Ordem do Hospital (ou de Malta), conhecida por prestar auxílio a viajantes e peregrinos – o Caminho Minhoto Ribeiro para Santiago de Compostela ainda contorna os muros da quinta –, para que a importante ordem monástica se instalasse no condado.

Dessa primeira ocupação ficou o nome, da passagem para mãos privadas, no século XVI, permaneceu o solar brasonado. E durante todo esse tempo, a vinha sempre esteve presente no território.

O berço do alvarinho

A propriedade entrou num novo capítulo em 2021, quando o seu legado se alinhou com os planos de expansão da Falua. “Tem uma história interminável, que é aquilo que nós queremos nos projectos, uma vinha com história, que nos permita dar continuidade”, reconhece Antonina.

Para a empresa vitivinícola, com operação centrada no Tejo (e desde o ano passado, também presente no Douro), a aquisição da Quinta do Hospital marcou uma primeira aposta na região dos Vinhos Verdes. Para a directora-geral e directora de enologia foi um regresso a casa. E é com um sorriso orgulhoso que sublinha o potencial da sub-região para produzir alguns dos melhores vinhos brancos do país, à boleia da casta-estandarte deste vale encaixado entre Portugal e Espanha.

“O alvarinho aqui é diferente, é onde acreditamos que ele se expressa da melhor forma. Estamos no centro da sub-região, no puro berço”, reforça. O assunto da geografia impele-nos a olhar em redor: as montanhas de lá e de cá rodeiam as vinhas num abraço quente e húmido. “Já não é um clima tão atlântico como temos na região dos Vinhos Verdes, que é um anfiteatro voltado para o mar. Aqui temos um clima muito mais continental, com temperaturas muito mais elevadas no Verão e muito mais baixas no Inverno e sempre com amplitudes térmicas gigantes, uma humidade brutal do rio Minho, que associada a estas temperaturas tem sempre um impacto enorme no desenvolvimento da vinha”, explica Antonina. Aqui, só poderão nascer vinhos especiais.

Foto O solar brasonado é quinhentista, mas a quinta remonta ao século XII, e é desse tempo que vem o seu nome, pela doação destas terras à Ordem do Hospital. Anna Costa

Longevidade e terroir

Sob a mesa de prova, posta num agradável alpendre onde também são servidos os almoços e jantares vínicos, comprova-se a singularidade procurada pela marca no Barão do Hospital Alvarinho 2022, que foge à tendência de evidenciar as notas mais tropicais e aromáticas da casta, para mostrar um lado mais mineral. Um traço que a enóloga atribui ao terroir.

“Costumo dizer que é mais granítico, porque o nosso foco é ir buscar a origem das uvas, e este é um alvarinho cuja expressão está aqui na Quinta do Hospital.” Da vinha em redor do solar, cujo encepamento consiste totalmente de alvarinho (no início do próximo ano vão plantar mais 10 hectares, num terreno vizinho), resultam mais dois monovarietais, um reserva e um espumante brut nature, ambos extremamente gastronómicos.

Entre o património construído da quinta, conta-se tambem um pombal anterior ao século XVI. Anna Costa Antonina Barbosa, directora de enologia da Quinta do Hospital Anna Costa Dos 25 hectares da Quinta do Hospital, em Monção, 10 são de vinha, onde tem predominância a casta alvarinho. Anna Costa Fotogaleria Entre o património construído da quinta, conta-se tambem um pombal anterior ao século XVI. Anna Costa

Mas nem só de alvarinho se faz o portefólio da casa. O nome escolhido para a gama – inspirado no título atribuído a um dos proprietários da quinta – permitiu introduzir vinhos de outras proveniências dentro da região e responder à vontade de criar coisas diferentes, como um espumante de padeiro, proveniente de vinhas antigas em Vila Verde, feito segundo método clássico e com 13 meses de estágio antes do dégorgement.

O resultado é um rosé com a leveza que se espera, mas com uma surpreendente persistência na boca e complexidade capaz de acompanhar um doce ou uma entrada, ou até um piquenique de sabores regionais, como o que se pode saborear sob uma fresca alameda no Jardim das Oliveiras.

Já que saímos de Monção, façamos "uma viagem pela Região dos Vinhos Verdes", à boleia do Loureiro 2022, que vai buscar matéria-prima a Ponte de Lima, Esposende, Marco de Canaveses e Valença. "O lote final é um blend da diferenciação que temos em todas estas zonas, e tem sido um sucesso", garante Antonina. "Esta junção acaba por fazer que o vinho entregue muito mais e vá evoluindo, mostrando outras facetas", conclui.

É um loureiro que não se melindra com o tempo, que o enriquece, como é o objectivo da enóloga para todas as suas referências. "Agora estão espectaculares, mas daqui a alguns anos também vão estar, de forma diferente. Consideramos que são vinhos de guarda, são desenhados para terem um grande estágio em garrafa, para beber daqui a cinco anos, e daqui a 10." A missão, agora e no futuro, é criar vinhos longevos e com identidade bem vincada, que sejam, também eles, mais uma página na já longa história da Quinta do Hospital.

Quinta do Hospital

Avenida 24 de Agosto, 18, Cortes (Monção)

GPS: 42.0709, -8.3763​

Tel.: 251656243

Web: falua.pt/vinhos-verdes

Visitas com prova desde 15 euros por pessoa (mín. 6 pessoas)

Piqueniques desde 30 euros por pessoa (mín. 15 pessoas. Inclui visita e prova)

Almoços vínicos (por marcação) sob consulta

Final de boca Dos vinhos provados nesta reportagem, estes foram os que nos ficaram na memória. Barão do Hospital Loureiro 2022 "É um loureiro completamente diferente", lança a enóloga Antonina Barbosa. Um blend de uvas provenientes de várias zonas da região, de Ponte de Lima a vinhas costeiras. Um ano de estágio sobre borras finas e seis meses em garrafa. É um vinho sério, com aromas cítricos e notas de flores brancas, típicas da casta. Mostra também mineralidade vincada, frescura e alguma salinidade no final de boca. Barão do Hospital Alvarinho Reserva 2020 Metade do lote fermentou em cubas de inox, a outra metade em barricas de carvalho francês, e ambas fizeram um ano de estágio sobre borras finas. Seguiu-se um ano de estágio em garrafa. Mineralidade vibrante, mantém ainda muita frescura e uma bela acidez. Complexo e com boa estrutura, a pedir um peixe de forno ou um queijo intenso. Vinho com grande potencial de guarda.

Restaurante Paladares do Minho, em Cortes (Monção) Anna Costa Restaurante Paladares do Minho, em Cortes (Monção) Anna Costa Roscas e rosquinhas de Monção, na loja Saudáveis & Companhia Anna Costa Museu do Alvarinho, Monção Anna Costa Fotogaleria Restaurante Paladares do Minho, em Cortes (Monção) Anna Costa

De caminho COMER Paladares do Minho A morada é nova, o nome e a decoração também, mas por detrás de tudo isso está a assinatura do 7 à 7, um clássico de Monção. As filas que se formavam à porta do pequeno restaurante, principalmente aos fins-de-semana e aos feriados, levaram Guilherme e Helena Tavares a procurar um espaço maior. Aos 47 lugares da casa-mãe juntam-se agora mais 140 na zona industrial, mesmo ao lado da adega da Quinta do Hospital. A garrafeira, disposta em arco à entrada, mostra a primazia dada aos vinhos de Monção e Melgaço, entre uma selecção ecléctica de outras regiões. “Não podem falhar os nossos alvarinhos”, declara Helena, reconhecendo-lhe a acidez necessária para acompanhar os pratos regionais, como o cordeiro à Monção, e outras receitas da autoria do marido, que migraram do 7 à 7 para ali. O borrego estufado é uma delas e tem já a condição de favorito dos comensais. “O segredo aqui é muita cebola e muito alho, um jeitinho de vinagre – para lhe tirar o paladar intenso – e ficar ali a cozinhar lentamente”, revela a proprietária. A rabanada fecha com mérito a refeição. Zona Industrial da Lagoa, Avenida 12 de Março, Cortes (Monção)

Tel.: 258027438

Preço médio: 25 euros DESCOBRIR Museu do Alvarinho Voltado para a Praça Deu-La-Deu, num edifício do século XVII, o Museu do Alvarinho é um excelente ponto de partida para conhecer esta casta celebrada na sub-região de Monção e Melgaço, e em particular os produtores do concelho. A visita guiada termina numa vinoteca, que é também sala de provas. Por 3 euros, provam-se dois vinhos de perfis diferentes e leva-se o copo para casa. Praça Deu-la-Deu, Monção

Tel.: 251649009

Entrada: 1 euro PASSEAR Passadiços de Monção Enveredando pelas ruas do centro histórico, junto às escadas do Arado encontra-se uma passagem por baixo da muralha que desvenda um circuito de passadiços em madeira a serpentear a margem verde do rio Minho. Foram baptizados de “A Galiza Mail’o Minho”, em homenagem ao poeta da terra João Verde, e ligam a vila ao Parque das Caldas, sempre com a vizinha Galiza no encalço. O percurso tem menos de um quilómetro, mas quem quiser estender o passeio pode continuar pela Ecopista do Rio Minho. COMPRAR Roscas de Monção Este doce típico em forma de argola, com sabor a anis e coberto com calda de açúcar, foi considerado uma das “7 Maravilhas Doces de Portugal”, e perdura ainda pela mão de poucas rosqueiras, que habitualmente o vendem na feira semanal da vila. Aos fins-de-semana também se encontram à venda no Posto de Turismo, e diariamente na mercearia especializada Saudáveis & Companhia, na versão original e em tamanho mais pequeno. Saudáveis & Companhia

Rua 5 de Outubro, 22, Monção Posto de Turismo

Praça Deu-la-Deu Martins, Monção

Este artigo foi publicado na edição n.º 13 da revista Singular.

