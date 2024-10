Subida dos preços das casas volta a acelerar na Europa

No segundo trimestre, os preços das casas aumentaram quase 3% no conjunto da União Europeia. Em Portugal, os valores continuam a aumentar muito acima da média europeia, com uma subida de 8%.

Depois de vários trimestres de abrandamento, e até de ligeiras quedas, os preços das casas voltaram a aumentar por toda a Europa e novamente a um ritmo mais acelerado. No segundo trimestre deste ano, o crescimento rondou os 3%, ainda que se verifiquem diferenças significativas entre países. Portugal continua a registar um aumento muito acima da média europeia.

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Eurostat, que dá conta de que, no segundo trimestre deste ano, os preços das casas aumentaram 2,9% em relação a igual período do ano passado, considerando os 27 países da União Europeia. É uma aceleração face ao aumento de 1,5% que tinha sido registado no início deste ano, e que se segue às quedas de cerca de 1% observadas no ano passado.

Já tendo em conta apenas a zona euro, os preços das casas subiram 1,3% no período em análise – apesar da subida mais moderada, esta continua a representar uma clara inversão da tendência verificada nos quatro trimestres anteriores, quando se registaram, em todos eles, quedas dos preços.

A contribuir para este agravamento das subidas de preços estiveram países como a Bulgária, a Lituânia e a Polónia, onde os aumentos foram, em todos os casos, na casa dos dois dígitos. Mas também nalguns dos principais mercados europeus, como Espanha ou Países Baixos, se registam subidas acima da média europeia. Já Portugal mantém a tendência que se prolonga há vários anos e continua a ver os preços aumentarem a um ritmo muito superior ao da média europeia: no segundo trimestre, os valores aumentaram quase 8%. É preciso recuar até meados de 2013 para encontrar a última vez que os preços da habitação caíram em Portugal, naquele que é um dos ciclos mais prolongados entre todos os países europeus.

Em sentido contrário, a principal economia europeia acumula já o sétimo trimestre consecutivo de quedas: na Alemanha, os preços caíram 2,6% em relação ao ano passado, ainda que tenham aumentado ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Também em França se acentua o cenário de quedas, pelo quarto trimestre consecutivo, com os preços a caírem 4,6% no período em análise.

Em cadeia, registam-se igualmente crescimentos significativos. Na União Europeia, os preços aumentaram 1,9% em relação ao trimestre anterior. Em Portugal, a subida foi de 3,9% face ao primeiro trimestre deste ano, uma taxa de variação só ultrapassada pela Croácia, onde os preços aumentaram 4,3% entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano.

Rendas aumentam 3%

A acompanhar o crescimento dos preços de venda das casas, também as rendas habitacionais continuam a aumentar a ritmo acelerado ao longo deste ano, mostram ainda os dados do Eurostat. Em Junho, as rendas habitacionais (considerando todos os contratos em vigor e não apenas os novos contratos de arrendamento) aumentaram 3% no mês de Junho, face ao mesmo mês do ano passado, no conjunto da União Europeia.

Hungria, Malta e Roménia são os países onde se registam as maiores subidas de rendas neste mês, com crescimentos acima de 10%, enquanto Portugal regista um crescimento em torno dos 7%, novamente muito acima da média europeia.

No caso das rendas, a tendência de subidas foi generalizada a toda a Europa; a Estónia foi o único país da União Europeia onde se regista uma queda das rendas no mês em análise, de 3%.