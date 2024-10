Montenegro abdica do seu modelo de IRS Jovem e repesca o de Costa com alterações

Governo deixa cair ideia de ter duas tabelas no IRS (uma com taxas para jovens e outra para os mais velhos) e mantém sistema assente em isenções. IRS reduzido é alargado a quem tem até 35 anos.

Apostado em obter a abstenção do PS na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2025 para conseguir a aprovação da iniciativa no Parlamento, o Governo de Luís Montenegro deu vários passos atrás no desenho do seu regime de IRS Jovem.