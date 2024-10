Mais de 35 mil pessoas elegíveis para apoio à renda não o receberam

Mais de 35 mil pessoas que foram consideradas elegíveis para beneficiar do apoio extraordinário à renda, no ano passado, não o receberam, na maioria dos casos por falta de informação sobre as suas contas bancárias. Isto enquanto crianças (algumas de quatro anos), pessoas a viver fora de Portugal e residentes não habituais receberam indevidamente este apoio. As conclusões constam do parecer do Tribunal de Contas (TdC) sobre a Conta Geral do Estado de 2023, publicado nesta quarta-feira, onde são identificadas várias "desconformidades" na atribuição do apoio.

