Vítor Bruno: “Fizemos o mais difícil, virámos um jogo que parecia perdido”

Se aos 20 minutos de jogo, após o 2-0 do Manchester United, fosse oferecida aos 49.211 adeptos que marcaram presença no Dragão a hipótese de o FC Porto sair do jogo com um empate, poucos seriam os que não assinariam de cruz. Contudo, depois de uma reviravolta épica e um golo tardio inglês, aos 91', que colocou o resultado final em 3-3, o empate não deixa de ter um sabor a derrota. Foi exactamente este o sentimento veiculado por Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na análise desta partida. Apesar da desilusão, o técnico mostrou-se satisfeito com a reacção da equipa.

"O que me deixa verdadeiramente orgulhoso - e eles sabem - é, estando a perder 2-0 frente ao Manchester United, os jogadores não se desviarem um milímetro do que estava planeado", adiantou Vítor Bruno, dizendo que a equipa "fez o mais difícil", desvalorizando o suposto mau momento que os red devils atravessam. "O Manchester é e será sempre um rival fortíssimo na Europa, com individualidades de talento inquestionável que podem fazer a diferença em qualquer momento do jogo", reforçou.

A noite desta quinta-feira é de dualidades, com Vítor Bruno a admitir que vai para casa "com uma dor de alma gigante, mas sentimento de orgulho". Questionado sobre a entrega da iniciativa de jogo ao Manchester United após fazer a reviravolta, Vítor Bruno diz que a equipa esteve confortável nesse papel, lamentando que tenham sido desperdiçadas algumas boas oportunidades que podiam ter dado o quarto golo e matado o jogo.

"A equipa estava bem organizada e estável [após o 3-2]. O Manchester teve alguns cruzamentos, mas a equipa estava confortável quanto baste a defender daquela forma", reiterou, dizendo que a actuação defensiva no segundo tempo foi "praticamente exímia". A bola parada que deu o golo aos red devils foi "uma questão de momento", com a sorte a pender, desta vez, para o lado dos ingleses.

Ten Hag: "Deixámos acender o fogo"

Erik Ten Hag veio ao Dragão jogar o futuro no Manchester United e voltou a não deixar boa impressão junto dos adeptos dos red devils. A contestação ao treinador continua, com o neerlandês a admitir que a equipa "desligou" durante um grande período do jogo, permitindo ao FC Porto crescer e marcar repetidamente.

"O primeiro golo foi completamente desnecessário. Deixámos acender o fogo neste estádio, com este ambiente. O terceiro golo, depois do intervalo, também foi desnecessário. Mas temos de elogiar a equipa, a maneira como lutámos e conseguimos chegar ao empate nos últimos minutos, já nos descontos", refere o técnico neerlandês.

Bruno Fernandes foi um dos jogadores se destacou pela negativa no Manchester United, depois de ser novamente expulso numa partida dos red devils. Para o treinador a emoção que o internacional português mostra em campo é uma das características positivas, afastando qualquer intencionalidade na falta que valeu o segundo cartão amarelo.

"O Bruno é um jogador muito importante para nós e um grande atributo dele é a emoção. Deu tudo para ganhar o jogo, não reparou no jogador que tinha nas costas [na falta]. Queria muito marcar o golo e foi admoestado", resumiu o treinador, afastando qualquer drama da situação.