Com três tiros no pé, Sp. Braga acabou derrotado pelo Olympiacos

Uma semana depois de dois golos nos últimos minutos salvarem a estreia do Sp. Braga na Liga Europa, frente ao modesto Maccabi Tel Aviv, no segundo round na prova europeia a equipa de Carlos Carvalhal perdeu por KO. No Pireu, bem próximo de Atenas, os minhotos voltaram a mostrar debilidades defensivas antigas e, com três tiros no pé, estenderam a passadeira ao Olympiacos: um "bis" do marroquino Ayoub Kaabi e um golo do argentino Santiago Hezze garantiram aos gregos uma vitória (3-0) e os primeiros três golos na competição.

A atravessar um período de retoma, em que os resultados – três vitórias consecutivas – mascararam exibições pouco consistentes, Carlos Carvalhal, no regresso ao Pireu, garantiu que apenas pensaria na Liga Europa, colocando em segundo plano o duelo do próximo domingo frente ao FC Porto. No entanto, o técnico que liderou Olympiacos durante dois meses no final de 2023 apresentou na Grécia algumas alterações em relação à última partida, destacando-se o regresso à titularidade de André Horta e Bruma.

Com problemas neste arranque de temporada – duas derrotas e um empate nos últimos quatro jogos -, o Olympiacos tinha no seu “onze” caras conhecidas dos bracarenses (David Carmo e Chiquinho), para além de dois jogadores que deixaram crédito na Liga portuguesa: Costinha e Gelson Martins.

E foram os gregos, sempre muito apoiados pelos seus adeptos, que entraram melhor. Mesmo sem criar grandes oportunidades, nos primeiros 20 minutos o Olympiacos colocou sempre forte pressão sobre os minhotos, que demoraram a encontrar o antídoto para a estratégia helénica.

Porém, na segunda metade dos primeiros 45 minutos o jogo partiu-se. Aos 21’ e 22’, o Sp. Braga causou os primeiros problemas para o guarda-redes grego Tzolakis, mas o Olympiacos respondeu com quatro ocasiões de perigo para Matheus numa dezena de minutos.

Sem supremacia clara de nenhum dos lados, o Sp. Braga voltou a estar perto do golo por Ricardo Horta aos 38’, mas quando parecia que a equipa portuguesa ia para o intervalo cómoda na partida, um erro de André Horta resultou no golo do Olympiacos: um mau alívio do médio colocou a bola à entrada da área “arsenalista”, Gelson Martins assistiu Ayoub Kaabi e o marroquino beneficiou de um desvio em Marín para fazer o primeiro golo.

Em desvantagem, Carvalhal lançou para a segunda parte Ismaël Gharbi e Gorby Baptiste, mas a aposta revelou-se um fiasco. Apenas oito minutos após o descanso, a defesa do Sp. Braga voltou a ser permissiva e, em superioridade numérica no ataque, os gregos fizeram o 2-0, por Santiago Hezze.

O clube português ficava com uma enorme montanha para escalar, mas os tiros no pé dos bracarenses ainda não tinham terminado: aos 59’, Matheus quis sair a jogar, perdeu a bola e ofereceu a Kaabi a oportunidade de bisar. Embora com o domínio na posse de bola, os jogadores do Sp. Braga pareciam perdidos no Pireu.

Para tentar remediar as debilidades da sua equipa, Carvalhal fez uma substituição tripla (entraram Roger Fernandes, Víctor Gómez e El Ouazzani), mas o jogo já estava no bolso dos gregos e, até final, o Sp. Braga apenas por uma vez ameaçou reduzir os números de uma derrota repleta de erros próprios.