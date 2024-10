FIFA cria “janela de mercado” para Mundial de clubes

As equipas que participarem no novo Campeonato do Mundo de Clubes, em Junho e Julho do próximo ano, poderão substituir jogadores durante o torneio se a janela de transferências no seu país estiver aberta nessa altura, anunciou a FIFA esta quinta-feira.

As federações membros da FIFA dos clubes participantes também terão a possibilidade de abrir uma "janela de inscrição excepcional" em Junho, antes do início do evento, para contratar jogadores.

O Campeonato do Mundo de Clubes nos Estados Unidos decorre de 15 de Junho a 13 de Julho, mas esse período coincide com as ligas em curso, onde a janela de transferências está fechada, ou com países onde a janela está aberta e os contratos dos jogadores terminam.

A FIFA informou que a janela opcional para as federações estará aberta de 1 a 10 de Junho "para todos os seus clubes filiados" antes do início do torneio, numa tentativa de tornar justa a contratação de jogadores por todos os clubes da liga durante o mesmo período.

"A decisão de abrir ou não uma janela adicional fica ao critério de cada federação membro da FIFA em causa", afirmou a FIFA em comunicado.

Com a maioria dos contratos de jogadores a expirar a 30 de Junho, a FIFA também disse que os clubes participantes podem substituir jogadores durante um "período restrito de competição", de 27 de Junho a 3 de Julho.

Mas uma janela de registo normal - como a do Verão na Europa - tem de estar aberta para o clube nessa altura.

Os jogadores que começam o Campeonato do Mundo de Clubes numa equipa não podem jogar por outra equipa no torneio em caso de mudança.

O Mundial de Clubes, com 32 equipas, inclui 12 conjuntos europeus com jogadores cujos contratos podem terminar no final da época. "O objectivo é incentivar os clubes e os jogadores cujos contratos estão a expirar a encontrarem uma solução adequada para facilitar a participação dos jogadores", acrescentou a FIFA.