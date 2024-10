Argentina junta-se ao Brasil para decidir título mundial de futsal

É a terceira final consecutiva para os sul-americanos, que irão medir forças com a selecção mais titulada do mundo.

A Argentina venceu nesta quinta-feira a segunda meia-final do Campeonato do Mundo de futsal, que decorre no Uzbequistão, e vai decidir o título com o Brasil, no próximo domingo.

Depois de a selecção brasileira ter afastado com dificuldades a congénere da Ucrânia (3-2), a Argentina repetiu o resultado diante da França. Kevin Arrieta inaugurou o marcador logo aos 2m14s, Nicolas Menendez empatou aos 5m29s e Angel Claudino repôs a vantagem sul-americana aos 7m07s.

Ao intervalo, os franceses perdiam por 2-1 mas chegariam novamente à igualdade por Mamadou Touré, aos 24m32s, prolongando a incerteza sobre o vencedor até aos instantes finais. Só aos 36m33s chegou o lance decisivo, concluído por Kevin Arrieta, a fixar o resultado.

A Argentina alcança, assim, a terceira final consecutiva de um Campeonato do Mundo (na edição anterior perdeu com Portugal no encontro decisivo) e procurará repetir o triunfo de 2016, único no palmarés até à data. Quanto ao Brasil, que já soma cinco títulos, disputará a sétima final da história.