O sueco Fredrik Andersson será o novo director do Serviço de Música da Gulbenkian

O sueco Frederik Andersson será, a partir do próximo ano, o novo responsável pelo prestigiado Serviço de Música da Fundação Gulbenkian, anunciou a instituição em comunicado esta quinta-feira. O novo director vai substituir o finlandês Risto Nieminen, que ocupava o cargo desde 2009 e passará à reforma em 2025.

Fredrik Andersson, que assumirá funções a 1 de Abril, é músico — toca trombone — e actual director de programas da Real Filarmónica de Estocolmo, cargo que ocupa desde 2015. A orquestra tem a sua sede no Konserthuset, um dos edifícios mais conhecidos da capital sueca, onde todos os anos decorre a cerimónia de entrega dos prémios Nobel.

O novo director, “reconhecido pela sua estratégia de expansão e diversificação do reportório musical da orquestra”, nota o comunicado, “tem apostado na descoberta e revelação de obras de mulheres compositoras”. Uma das marcas da sua direcção, acrescenta a Gulbenkian, são as digressões da Filarmónica de Estocolmo na Europa e na Ásia.

Nascido em 1968 em Hässleholm, na Suécia, Andersson ocupou cargos de gestão de orquestra em instituições como a Orquestra Real Sueca, de Estocolmo, entre 2007 e 2015, a Västerås Sinfonietta, entre 2003 e 2007, e a Norrlands Operan (Companhia de Ópera Sueca de Umeå), de 2002 a 2003.

Sobre o que o espera em Lisboa, Frederik Andersson diz, citado pelo comunicado, que está muito "entusiasmado" por se tornar o próximo director do Serviço de Música: "Com a minha profunda e sincera paixão pela música, espero que possamos criar grandes momentos juntos, para o prazer e alegria do nosso público, tanto em Lisboa e em Portugal, como no estrangeiro.”

Foi como trombonista que Fredrik Andersson se destacou no princípio da sua carreira, tendo estudado com o músico de jazz sueco Nils Landgren. Andersson faz parte do júri dos Grammys suecos há vários anos.