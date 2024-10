Sexta na TV: fado, crimes e Ícones Que Mudaram o Mundo

EO, Wonder - Encantador, Gattaca e Thilo Krassmann - Um Alemão Bem Português são outras sugestões do dia.

CINEMA

Wonder - Encantador

Hollywood, 21h30

Auggie Pullman (Jacob Tremblay), um menino que sofre de uma doença que se manifesta em deformações no crânio e na face, prepara-se para entrar para uma escola normal. Ao início, é dolorosamente confrontado com a aversão e crueldade dos colegas, mas acabará por fazer amigos para a vida. Um filme dramático sobre o direito à diferença, também com Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic e Noah Jupe. Stephen Chbosky realiza.

EO

RTP2, 23h12

Inspirado pelo filme Peregrinação Exemplar, realizado em 1966 por Robert Bresson, Jerzy Skolimowski constrói uma história em estilo road movie onde o espectador percepciona o mundo pelos olhos de EO, um burro nascido num circo. Estreado no Festival de Cannes, onde recebeu o Prémio do Júri, EO foi nomeado para o Óscar de melhor filme internacional em 2023.

Gattaca

AMC, 23h55

Escrita e realizada pelo neozelandês Andrew Niccol em 1997, uma distopia que passou despercebida na altura mas que foi ganhando a aura de um dos filmes de ficção científica mais inteligentes da sua década.

Passa-se num futuro não muito longínquo, numa sociedade em que o destino de cada ser humano é determinado pelos genes. Os valids, geneticamente manipulados, concorrem a lugares qualificados em grandes empresas como a Gattaca; os in-valids, nascidos de forma natural, estão condenados a trabalhos de baixo nível. Vincent (Ethan Hawke) é um in-valid que, com a ajuda de um valid (Jude Law), vai subverter todo o sistema.

SÉRIE

A Minha Vida Dava Um Crime

Star Crime, 22h

Arranca a quarta temporada da série australiana em que Lucy Lawless (outrora na armadura de Xena - A Princesa Guerreira) dá vida a uma detective privada muito perspicaz, que não consegue resistir a investigar um crime – e que é, ela própria, uma fonte de enigmas. É em Auckland, na Nova Zelândia, que a reencontramos, a braços com a morte suspeita de uma mulher da alta sociedade cuja fortuna tem como herdeiro… o gato.

DOCUMENTÁRIOS

Ícones Que Mudaram o Mundo

História, 22h16

Estreia. Depois de mostrar marcas, vícios, rainhas, máquinas, brinquedos e outras coisas que mudaram o mundo, o canal lança-se às “histórias de notáveis rebeldes como Elon Musk, Bruce Lee ou Arnold Schwarzenegger” e outras pessoas que, como eles, se tornaram icónicas por desafiarem as regras em nome de uma visão.

O primeiro par de episódios vai para o ar hoje: Duo de temerários e Heróis de acção. Para a semana, há Revolução nas ondas da rádio e Guerreiros de Hollywood. Depois, vêm Titãs da comunicação, Reis da comédia e Lutar contra o sistema: hip-hop e grunge.

Thilo Krassmann - Um Alemão Bem Português

RTP2, 3h57

Nascido em Bremen, Thilo Krassmann (1933-2004) deixou a Alemanha em plena ascensão de Hitler. Chegaria a Portugal em 1957, o ano em que a Radiotelevisão Portuguesa iniciava emissões regulares. Além de pedagogo e músico revolucionário para a pop lusa (com o Thilo’s Combo, por exemplo), haveria de trilhar um percurso que se confundiria com a história da estação pública.

Trabalhou em inúmeros concursos e programas de variedades, e participou como maestro e autor em vários festivais da canção. Em conjunto com Nicolau Breyner, fundou a Edipim, produtora de programas tão emblemáticos como Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa.

Este documentário, realizado por Rita Saldanha, recorre profusamente aos arquivos da RTP para recordar Krassmann na primeira pessoa. É também lembrado por Carlos do Carmo, Herman José, José Jorge Letria, Daniel Proença de Carvalho, Nuno Artur Silva e Paulo de Carvalho, entre outros.

MÚSICA

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h41

Não foi em casa de Amália nem em digressão pelo país como tem acontecido nos últimos tempos, mas sim no palco principal do festival Caixa Alfama, que se fez este episódio especial do programa de tertúlias fadistas. Gravado a 28 de Setembro, ao ar livre, à beira-Tejo e perante milhares de pessoas, contou com António Zambujo, Carminho, Flávio Cardoso Jr., André Dias e Tiago Maia como convidados do anfitrião José Gonçalez.