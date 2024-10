O notável entendimento de Alena Baeva e Vadym Kholodenko

Em Braga, o Dia Mundial da Música celebrou-se no Theatro Circo, com o primeiro dos dez concertos do ciclo Música de Câmara Braga 2024. Já bem conhecidos do público português, a violinista Alena Baeva e o pianista Vadym Kholodenko têm-se apresentado em Portugal, juntos ou em separado, em diferentes ocasiões. Regressando a Braga, o duo (que é também um casal) recebeu o público no imponente Theatro Circo como se do seu salão privado se tratasse – mas sem palavras, como se não houvesse outra forma de linguagem que não a própria música – e com um programa de obras compostas entre 1853 e 1915 que não são apenas fundamentais, antes constituem verdadeiros colossos da literatura para violino e piano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt